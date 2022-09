Sabato 1 ottobre Alpini in festa a Cislago

Appuntamento a sabato 1 ottobre per una giornata di festa con il gruppo Alpini di Cislago.

Alle ore 16:3o è prevista l’inaugurazione della targa al monumento in onore degli alpini cislaghesi, presso il parco dell’Alpino, in via C. Colombo. Alle ore 18.00 Santa Messa presso la chiesa parrocchiale e alle 20.30 concerto del Coro Brigata Alpina Tridentina, presso auditorium L’Angolo dell’Arte.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cislago.