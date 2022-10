Cairate si tinge di blu per parlare di autismo

Giovedì 6 e sabato 8 ottobre Cairate dà spazio a laboratori e momenti di incontro dedicati all’autismo, con la manifestazione “Cairate in Blu – Autismo: Comprendere e Agire”

Il comune di Cairate, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Varese, organizza per le giornate di giovedì 6 ottobre e di sabato 8 ottobre 2022 una serie di eventi per sensibilizzare sul tema dell’autismo.

La manifestazione, intitolata “Cairate in Blu – Autismo: Comprendere e Agire”, prevede sia delle conferenze che diverse attività sportive, creative e di laboratorio presso il Monastero di Cairate.

Il blu è il colore simbolo dell’autismo in quanto legato a una sensazione di sicurezza e al bisogno di conoscenza.

Il programma prevede numerosi momenti di riflessione e laboratori formativi.

Giovedì 6 ottobre, dalle 21, presso la sala Rustici del Monastero di Cairate (via Monastero 2), vi sarà una conferenza con diverse associazioni ed esperti del nostro territorio sul tema dell’autismo.

Nella giornata di sabato 8 ottobre, previsti invece diversi eventi dalle 14 alle ore 18, presso il parco del Monastero di Cairate:

– L’associazione Triade di Busto Arsizio svolgerà laboratori di golf, nordic walking e “mani in pasta”.

– Il CCD Ada Negri di Busto Arsizio organizzerà un laboratorio di pittura e allestirà una “zona di calma”.

– AGRES Onlus di Cislago proporrà i laboratori “batti il 5 con Tempere” e “Lego Duplo”.

– I volontari del gruppo Nati per leggere proporranno “letture all’area aperta” per bambini dai zero ai sei anni.

-La cooperativa sociale “Solidarietà e Servizi” – Progetto Pollicino di Busto Arsizio intratterrà con laboratori di teatro e di comunicazione aumentativa.

-AIAS Onlus di Busto Arsizio metterà a disposizione molti giochi da tavolo.

-Mary di “Abbatti le barriere” presenterà il curioso laboratorio “Plastic robot recycles lab – Riciclare giocando”.

-Claudia la Regina dei Fiori farà divertire con il laboratorio “Creazioni colorate in carta e cartoncino”.

-Molte le attività sportive: dimostrazioni di lotta, judo e karate da parte della palestra Kokoro Dai di Peveranza (dalle 15 alle 16) e, grazie alla società cooperativa L’Arca di Tradate, ci saranno attività di calcio inclusivo (dalle 14 alle 16), rugby inclusivo (dalle 16 alle 18), e dimostrazione dell’utilizzo di materiale sensoriale.

Diverse occasioni per stare insieme e sensibilizzare su una realtà tanto delicata e rilevante come l’autismo.

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà all’area festa “Fabio Remec” di via Garibaldi a Bolladello di Cairate.