I viaggiatori si danno appuntamento a Lugano: torna il Salone delle Vacanze

La città di Lugano ospita anche quest’anno la nuova edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze iViaggiatori che si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 al Centro Esposizioni della città.

Il Salone, arrivato alla diciannovesima edizione, è l’appuntamento fisso per tutti gli appassionati di viaggi e cultura, desiderosi di concedersi una giornata dedicata al momento più atteso dell’anno, quello della scelta delle proprie vacanze. Per l’edizione 2022 la manifestazione si svolgerà in contemporanea con artecasalugano, il tradizionale salotto fieristico del Ticino e con il nuovo evento Ticino Sposi, area evento dedicata a chi cerca idee e suggerimenti per il proprio giorno speciale.

Quindi un solo biglietto d’ingresso (lo sconto del 50% è scaricabile su www.iviaggiatori.org) per tre manifestazioni che sapranno soddisfare i visitatori. Anche quest’anno iViaggiatori propone una variegata ed ampia selezione di oltre 100 destinazioni internazionali, spaziando dalle mete più conosciute alle proposte innovative, dal turismo tradizionale alle offerte più innovative. In particolare potremo scoprire le innovative offerte turistiche di importanti città d’arte come Genova, Bologna e Parma, i piccoli ed affascinanti borghi tra Piemonte e Lombardia, le mete da sogno come le Seychelles e tanto mare e tanta montagna per la stagione invernale in arrivo.

Inoltre numerose mete affascinanti come i safari in Africa, il Nepal e le Ande con le loro montagne mozzafiato e destinazioni inusuali da scoprire come il Bangladesh. Molti anche i temi innovativi per le vacanze: dai più tradizionali come il benessere, il golf e l’enogastronomia e quelli più moderni come la sostenibilità, l’eco compatibilità e il turismo slow.

Tanto, davvero troppo da raccontare: è più facile venirlo a scoprire tra i Padiglioni del Centro Esposizioni di Lugano. Durante la manifestazione verranno comunicati i vincitori 2022 dei Swiss Tourism Awards, i prestigiosi riconoscimenti assegnati alle destinazioni che con il loro impegno testimoniano l’eccellenza in differenti segmenti dell’industria del turismo.

Nati con l’obiettivo di far scoprire destinazioni con forte vocazione turistica i premi celebrano le località che promuovono nuove forme di turismo sostenibile e alternativo valorizzando le proprie tradizioni in armonia con il territorio Anche per questa edizione il turismo enogastronomico si conferma un valore aggiunto delle vacanze e, per soddisfare i visitatori appassionati che fanno della ricerca di sapori e di tradizioni autentiche il motivo principale per viaggiare, durante tutto l’arco della manifestazione si svolgeranno degustazioni gratuite di vini e prodotti tipici alla scoperta di sapori e tradizioni, per iniziare il viaggio con gusto!

Come di consueto torna anche quest’anno il tanto atteso concorso “Vieni e Vinci”. Ogni giorno, alle ore 10.30 e alle ore 13.30, i primi 100 visitatori potranno estrarre 100 buste contenenti stupendi premi come gadget, buoni vacanze e buoni sconto. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del viaggiare e di chi cerca spunti per partire, che sia un weekend fuori porta oppure una vacanza da sogno.

