A Villa Cagnola il convegno “Il bene della pace e il male della guerra”

Sabato 29 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12.30, presso la sala Paolo VI di Villa Cagnola di Gazzada (Va), Via Cagnola 21, si terrà il convegno “Il bene della pace e il male della guerra” organizzato dall’ISSR Beato Paolo VI di Gazzada. L’incontro è finalizzato a riformulare le principali espressioni che animano i dibattiti in tema di “guerra e pace”: guerra giusta, legittima difesa, ingerenza umanitaria, disarmo, sanzioni, nonviolenza… che nel comune sforzo di limitare il male della guerra, creare alternative efficaci e promuovere il bene della pace in forme storicamente percorribili, esigono un ripensamento fin dalle radici, dalla riflessione sulla conflittualità alla ricerca degli apporti peculiari della fede cristiana.

Dopo l’introduzione del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI di Gazzada Schianno Mons. Eros Monti, interverranno: Mons. Franco Buzzi, Prefetto emerito dell’Ambrosiana, che analizzerà le origini della conflittualità tra persone e popoli; il Prof. Markus Krienke, ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini, che affronterà le dinamiche contemporanee del pensiero cristiano sui temi di guerra e pace; don Aristide Fumagalli, ordinario di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, il quale ci accompagnerà in una riflessione riguardo gli insegnamenti che la Chiesa trasmette al giorno d’oggi.

Concluderà l’incontro Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della Diocesi di Milano, che condurrà una tavola rotonda a partire dagli interventi del pubblico. L’accesso all’evento è libero, sarà possibile partecipare sia in presenza che in diretta YouTube sul canale “Radio Missione Francescana”. Maggiori informazioni e materiali informativi sul sito web www.villacagnola.com/eventi selezionando la data 29 ottobre 2022.