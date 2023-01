Due cori uniti tra Varese e Lugano nel nome di Brahms

Poche opere hanno raggiunto apici compositivi così elevati come Ein deutsches Requiem di

Johannes Brahms. Due storici e importanti cori della regione insubrica, il Gruppo Vocale Cantemus

di Lugano diretto da Davide Fior e il coro Santa Maria del Monte di Varese diretto da Gabriele Conti, decidono di intraprendere la sfida di un’opera di così importanti dimensioni, dando vita a una formazione di circa 80 cantori, che sarà accompagnata dall’Orchestra del Tempo per l’elaborazione di Ingo Schulz per orchestra da camera. Soprano e baritono solisti: Rebekka Maeder e Wolf Latzel.

Il progetto offre inoltre uno spazio performativo all’affermata compositrice ucraina Iryna Aleksiychuk, docente di composizione all’accademia P.I. Ciaikovski di Kiew, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali e oggi rifugiata in Spagna. Il suo Molitva è una preghiera mariana composta nell’angoscia di chi ha dovuto lasciare tutto alle proprie spalle, senza alcuna garanzia di poter ritrovarne qualcosa, col pensiero rivolto a tanti amici e congiunti in pericolo di vita od ormai scomparsi.

“I put all my soul into it, and all my desire for Ukraine to finally return to a calm and happy peaceful life. This music is full of emotions.” Così descrive Iryna Aleksiychuk la sua composizione per coro, soprano solista e percussioni, che sarà eseguita in prima esecuzione assoluta in apertura del concerto, in memoria di tutte le vittime delle guerre nel mondo.

Sabato 4 febbraio 2023, ore 21:00, Basilica di San Vittore, Varese

Domenica 5 febbraio 2023, ore 17:00, Cattedrale di San Lorenzo, Lugano

Ingresso libero

Informazioni: www.cantemus.ch