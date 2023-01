Un grande pranzo per famiglie aperto a tutti coloro che vogliono passare una domenica insieme

In occasione del Patrono, San Vincenzo martire, la Parrocchia di Caronno Varesino organizza un grande pranzo per famiglie aperto a tutti coloro che vogliono passare una domenica insieme, mangiando bene e bevendo in compagnia.

L’appuntamento è alle ore 12.30 presso il salone “Alberto Sommaruga” dell’Oratorio OSGB.