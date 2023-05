Eventi per bambini nel weekend del 19, 20 e 21maggio tra Varese e provincia

Inizia con la pioggia e buone speranze di tregua per la giornata di domenica questo fine settimana dal 19 al 21 maggio che trasforma i bambini in piccoli esploratori di biodiversità con gli eventi del Bioblitz in parchi e aree protette di Lombardia.

Per il divertimento delle famiglie anche cinema, laboratori ed eventi di piazza di cui è meglio verificare la conferma con gli organizzatori in caso di maltempo.

EVENTI

CASCIAGO – Natura, tradizione e sport per la tradizionale tre giorni di Agrifest con gran finale domenica 21 tra intrattenimento, laboratori, mercatino e tanto altro – Tutte le informazioni

MALNATE – La decima Festa Cittadina è intitolata “Costruire la pace per costruire il futuro” e si celebra domenica 21 maggio, tra Palazzetto e Campo Sportivo di via Gasparotto, con laboratori e attività per bambini e famiglie – Qui tutto il programma

VENEGONO INFERIORE – Fiori, sapori e animali per la settima edizione di Agricolae! Domenica 21 maggio dalle 10 una giornata all’insegna della natura con laboratori pratici, dimostrazione di volo di rapaci, il mondo delle api, tosatura della pecora, laboratorio di formaggio, battesimo della sella, animali da cortile e tanto altro – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato il Villaggio della Croce Rossa in corso Matteotti, piazza del Garibaldino e piazza San Vittore che si anima di dimostrazioni e attività per i più piccoli con tantissimi volontari – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – La Comunità Sichem fa festa e invita tutti alla Tavola dei Popoli. Appuntamento domenica 21 maggio a Villa Restelli per un pranzo con gli ospiti provenienti da tutto il mondo che sono passati dalla comunità olgiatese – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Weekend a tutta Energiadi a Cassano Magnago. L’attività è aperta alla partecipazione di tutti a partire dalle 16.30 di venerdì 19 maggio – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – In occasione di Botteghe Aperte le vie del centro paese saranno chiuse al traffico e ci sarà spazio per bancarelle, stand, punti ristoro e intrattenimento per grandi e piccini – Tutte le informazioni

CLIVIO – Bambini e ragazzi alla scoperta del Velociraptor domenica pomeriggio al Mudeo insubrico di storia naturale con lo youtuber Dinorec – Come partecipare

BESANO – Il 20 e 21 maggio Archeologistics propone due visite guidate al Museo dei fossili per ammirare i fossili di Besano restaurati grazie alla comunità locale: un viaggio nel tempo di oltre 240 milioni di anni, quando tra Varese e la Svizzera c’era il mare – Tutte le informazioni

SARONNO – L’amministrazione comunale aderisce alla Giornata del Verde Pulito di Regione Lombardia, per sensibilizzare la cittadinanza sulla cura dell’ambiente e del territorio, patrimonio prezioso di tutti. Domenica 21 maggio ci si trova alle 8.30 in via Don Volpi, ingresso nord, e in via Torres, ingresso sud. Ai partecipanti sarà fornito il materiale per la pulizia del parco – Scopri di più

BIOBLITZ

TRADATE – In Occasione del BioBlitz il Parco Pineta propone due escursioni (sabato sera e domenica pomeriggio) e una vera e propria Festa della biodiversità nella domenica di porte aperte al Centro didattico con laboratori ed esperienze per grandi e piccini – Scopri il programma

INARZO – Domenica pomeriggio in Palude Brabbia si va a Caccia di biodiversità tra libellule e mondo sommerso con due eventi dedicati ad adulti, ragazzi e bambini dai 7 anni per conoscere insieme a degli esperti il mondo degli insetti legati agli stagni – Qui i dettagli

PARCO LURA – Parco Lura e Parco Sorgenti del torrente Lura organizzano tre appuntamenti a Olgiate Comasco, Caslino Alpiano e Lainate tra venerdì 19 e sabato 20 maggio in occasione del Bioblitz 2023, per ricercare, individuare e possibilmente classificare il maggior numero di forme di vita animali e vegetali, per un monitoraggio della biodiversità regionale – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Domenica mattina i bambini dai 6 anni sono invitati a partecipare al Bioblitz su un percorso ad anello di circa 5 km su sentieri di facile percorrenza tra il Bosco del Rugareto e Il PLIS dei Mughetti – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

TRADATE – Occasioni d’avventura è il nuovo cineforum per bambini e ragazzi promosso da L’Aquilone di Tradate. Terzo e ultimo appuntamento sabato 13 maggio alle ore 15 in Villa Truffini con “Iqbal, bambini senza paura”, film d’animazione italiano ispirato alla vita del bambino pakistano Iqbal Masih, diventato simbolo della lotta per i diritti dell’infanzia – Scopri di più

VENEGONO SUPERIORE – Venerdì pomeriggio ci sono le letture teatralizzate con il teatrino giapponese “Storie in Kamishibai“, per bambini dai 4 agli 8 anni – La locandina

VENEGONO INFERIORE – Venerdì pomeriggio in Biblioteca c’è Conferenze per sole streghe” con letture teatralizzate a cura di Sara Ghioldi per bambini e per ragazzi dagli 8 anni – L’evento

SAMARATE – CARDANO AL CAMPO – SOMMA LOMBARDO – I volontari di Nati per leggere saranno nelle biblioteche di ciascun Comune sabato mattina per proporre ai bambini nella primissima infanzia – Leggi qui

GIOCHI E LABORATORI

SOMMA LOMBARDO – Finissage con brunch e laboratorio per bambini domenica mattina per la mostra “Tesserae” a La cattedrale di Somma Lombardo – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Domenica al Museo del Tessile c’è una nuova Giocomerenda con le Cortecce animate per bambini dai 4 ai 12 anni – Come partecipare

LUINO – Sabato 20 maggio, dopo due anni di assenza, torna in città la ruota panoramica, regalando agli abitanti e ai visitatori una vista spettacolare sul Lago Maggiore. L’articolo

ANGERA – In virtù della pioggia annunciata, sabato mattina l’iniziativa “Per fare il miele ci vuole…” si svolgerà, con lo stesso programma, presso la Sala ragazzi della Biblioteca civica. Il laboratorio è gratuito e su prenotazione – Leggi qui

VERGIATE – Sabato mattina la biblioteca ospita il primo di due laboratori per bambini proposti in occasione del Maggio dei libri. Si tratta di costruire ciascuno il proprio Museo delle mie cose con materiale di riciclo guidati da Carmen Bucca – Come partecipare

CASTIGLIONE OLONA -Venerdì pomeriggio la Biblioteca ospita il gruppo Voci di carta darà vita a Lupo ci sei? con tante storie e un simpatico laboratorio a tema – Scopri di più

GAZZADA SCHIANNO – Laboratori creativi e incontri di gioco in biblioteca sabato mattina per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni – L’iniziativa

SPORT

CASCIAGO – Sabato 20 all’interno di Agrifest c’è Agrirun, la corsa per grandi e piccoli per le strade e i sentieri tra Casciago e Morosolo – Come partecipare

SUMIRAGO – Dal 21 al 28 maggio la Proloco, gli Alpini e le società sportive coordinate dal Comune propongono la “Festa dello sport a Sumirago”: 14 attività sportive che presenteranno le loro attività attraverso tornei, saggi, pomeriggi danzanti e raduno nazionale di tiro con l’arco – Tutte le informazioni

CISLAGO – Torna domenica la Maratonina del Rugareto. L’undicesima edizione partirà dal Giardino Castelbarco, di fronte al suggestivo Castello Castelbarco. Sono previsti tre percorsi 7, 15 e 19 chilometri per permettere a tutti i partecipanti di divertirsi e sfidarsi in un percorso adatto alle loro capacità – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

BRINZIO – Venerdì 19 maggio alle ore 20.30 dal parcheggio di via indipendenza parte un’escursione al lago di Brinzio con Istituto Oikos per ascoltare gli ultrasuoni di alcune delle specie di pipistrelli nel Parco del Campo dei Fiori – Scopri di più

ISPRA – Doppia escursione sabato pomeriggio al Parco Golfo della Quassa per conoscere e riconoscere licheni, anfibi e rettili insieme al lichenologo Gabriele Gheza e all’erpetologo Lorenzo Laddaga – Come partecipare

TRADATE – “Quelli della notte” sabato sera è una passeggiata guidata tra rapaci e non solo sul sentiero turistico/escursionistico adatto a tutti, anche a giovani esploratori dai 7 anni in su – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sulle rive del Lago Maggiore c’è l’unico labirinto di camelie in Italia. Lo ha realizzato Enrico Gasparini e oggi richiama migliaia di persone all’anno. L’unica regola per accedere? “Può entrare solo chi ama le piante e gli animali” – Scopri di più

LOMAZZO – A Lomazzo riapre ogni domenica il Centro per la biodiversità del Parco del Lura. Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15 alle 19 – Tutti gli appuntamenti

NATURA – Abbracciare la natura: all’Oasi Zegna il “Forest Bathing” per famiglie. Una giornata nei boschi, per rilassarsi, rigenerarsi insieme ed approfondire le relazioni tra genitori e figli in connessione con la natura. L’iniziativa è in programma domenica 14 maggio – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPA’

VERGIATE – Come Essere genitori di pre adolescenti e adolescenti oggi: se ne parla a Vergiate nella serata di venerdì 19 maggio con psicologa e biologa, tra spiegazioni scientifiche, consigli pratici e albi illustrati. Partecipazione gratuita – Scopri di più

AZZATE – Papà al tappeto ad Azzate è uno spazio dedicato al lato maschile della genitorialità. Il secondo incontro dei Papà al tappeto con i loro figli è sabato 20 maggio alle ore 10 nella sede delle Mamme in cerchio. Partecipazione libera e gratuita – L’iniziativa

VARESE – Sabato 20 maggio, dalle 10 alle 17, in via Sacco c’è l’inaugurazione e l’open day del nuovo Centro Your Self School di Varese della Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa clinica e psicoterapeuta – Tutte le informazioni

