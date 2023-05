Gorla Minore celebra i suoi commercianti, torna Botteghe Aperte

Torna la manifestazione Botteghe Aperte, che celebra commercianti e negozi di Gorla Minore: le vie del centro paese saranno chiuse al traffico e ci sarà spazio per bancarelle, stand, punti ristoro e intrattenimento per grandi e piccini

Il ritorno di “Botteghe Aperte”, la manifestazione gorlese prevista il prossimo 21 maggio non rappresenta solo una festa dei commercianti, ma molto di più.

Il commercio locale: punto di riferimento per la comunità

Dopotutto, cosa tiene vivo un paesino? Sicuramente, la sua comunità. Una comunità che cresce e vive ogni giorno grazie alle scuole, le Istituzioni, la forza delle associazioni, i punti di riferimento religiosi e civili, le Forze dell’Ordine: tutto questo insieme ad un altro ingrediente fondamentale: le sue attività economiche.

Ninfa vitale di un comune è infatti la forza con cui grandi e piccoli imprenditori sanno investire risorse ed energie in negozi ed esercizi commerciali, che con beni e servizi offrono alla collettività un punto di riferimento quotidiano.

Ce ne siamo accorti tutti durante la Pandemia, quando per necessità abbiamo avuto bisogno di riscoprire il commercio di prossimità, ma in contesti come Gorla Minore questa rilevanza è un fatto assodato da anni. Questo grazie e soprattutto all’associazione “Gorla che Lavora“, che riunisce negozianti, commercianti e piccola industria gorlesi e si adopera con impegno ed entusiasmo per la collettività.

Fra le proposte più amate, c’è proprio la manifestazione “Botteghe Aperte”, che tornerà la terza domenica di maggio.

Le vie centrali del paese, via Veneto e via Roma, saranno chiuse e arricchite di stand, bancarelle, punti ristoro e proposte di intrattenimento per grandi e bambini.

Un lavoro corale

Lo scopo dell’evento è quello di promuovere le attività commerciali locali, farle conoscere e metterle in rete, ma oltre a tutto ciò, è l’intero paese della valle Olona che è pronto a far festa, come racconta il presidente di “Gorla che Lavora” , Mauro Elzi: «Anche questa volta ci siamo riusciti, facendo slalom tra qualche consueta difficoltà, ma con determinazione: Botteghe Aperte sta per tornare! Guidati dall’entusiasmo dei cittadini gorlesi (e non solo) che come sempre ci spronano e ci danno l’entusiasmo necessario.

Siamo riusciti a far tutto con il supporto dell’Amministrazione comunale e un grande sostegno da parte della Polizia locale, che come sempre ci indirizza sulla giusta via per superare le difficoltà burocratiche.

Il grande impegno delle associazioni del territorio ci fa comprendere che il significato di questa festa non è solo commerciale, ma è soprattutto il modo per presentare ai cittadini l’insieme dei servizi che commercio, artigianato e associazioni offrono al territorio, dimostrando ancora una volta che il nostro territorio è vivo, molto vivo».

Le novità dell’edizione 2023

Botteghe Aperte è ormai una tradizione per i cittadini di Gorla Minore, ma Elzi annuncia qualche novità: «Quest’anno ci saranno come sempre i punti ristoro, ma torneranno anche i giochi per bambini, musica dal vivo e nuove associazioni, che arricchiscono il nostro paese. Novità dell’edizione del 2023 anche la presenza dei gazebo dei rioni del Palio, che in questi mesi hanno conquistato i gorlesi e colorato le vie del nostro paese».

«Non posso fare a meno di ringraziare le vicepresidenti di “Gorla che Lavora” – prosegue Elzi – che fanno un sacco di lavoro per organizzare tutto: Rizzo Barbara e Terzi Michela.

Un enorme ringraziamento va anticipatamente a tutti i volontari che ci aiuteranno durante la festa e per ultimo, (ma non in ordine di importanza) alla Pro loco, con la presidente Federica Brotto e gli altri volontari, sempre disponibili nel sostenerci ed aiutarci».

Appuntamento per il 21 maggio, dunque, per la festa di Gorla e dei suoi abitanti.