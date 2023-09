Appuntamento con le ultime due serate di Esterno Notte

Il podcast di Filmstudio 90 continua. Proprio come per lo scorso, anche in questo episodio vengono raccontati in modo approfondito tutti i film qui citati.

Le ultime due serate di Esterno Notte

Martedì 12 settembre ore 21.00 ai Giardini Estensi di Varese sarà proiettato il film “Olga”. Ambientato nel 2013, racconta di una ginnasta di 15 anni divisa tra la Svizzera, dove si allena per il Campionato Europeo per le olimpiadi, e l’Ucraina, dove sua madre, una giornalista, segue gli eventi di Euromaidan. All’inizio del suo nuovo percorso sportivo, la giovane Olga vive un profondo conflitto interiore. Si sente abbandonata dalla madre e dalla terra natia. Entrambe così care, entrambe così assenti. La giovane, presto cercherà di sfogare la propria rabbia solo ed esclusivamente nello sport del suo cuore: la ginnastica. L’introduzione a cura del dott. Alessandro Quaglia, ortopedico dello sport di Humanitas Mater Domini, e del dott. Paolo Rolla, ortopedico di Humanitas Medical Care di Varese. Gli specialisti approfondiranno con il pubblico i temi di salute presenti nella pellicola.

Ingresso € 3,50

L’ultimo evento di Esterno Notte si terrà giovedì 14 settembre ai Giardini Estensi. La serata comincerà alle ore 19 con un aperitivo, mentre la proiezione del film “Non morirò di fame” sarà prevista per le ore 20.45 circa. Prima del film, ci sarà un introduzione in forma di dialogo con Davide Galimberti, On. Maria Chiara Gadda, Nicoletta San Martino, Umberto Spinazzola, Giovanni Bruno.

La storia del film è ambientata a Torino dove il protagonista Pier, un ex chef stellato, vive come barbone a causa di un passato oscuro. Pier, recupererà il suo amore per la cucina, attraverso un viaggio nel recupero alimentare, elaborando ricette con ingredienti ri-utilizzati e salvati dallo spreco.Il suo talento si rivelerà necessario per consolidare il rapporto difficile con la figlia e iniziare un nuovo percorso di vita.

Ingresso gratuito

