Prefettura e Premio Chiara uniti contro il disagio giovanile

Sabato 30 settembre alle 10 a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, nell’abito delle manifestazioni del Premio Chiara è in programma un convegno sulle problematiche connesse al disagio giovanile, anche con riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura il 27 giugno 2023 da enti e associazioni.

Al convegno, coordinato da don Giuseppe Cadonà, interverranno don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell’associazione Kayrós che dal 2000 gestisce comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti, e Daniel Zaccaro, che bullo lo è stato e ha pagato per le proprie azioni, riuscendo anche a intraprendere il lungo viaggio verso la “redenzione” con l’aiuto di persone speciali incontrate negli anni della detenzione, che seppero guardare “oltre la maschera” del duro e riconoscere in lui un’intelligenza vivace. Oggi è un educatore proprio all’interno dell’associazione Kayrós.

Nell’occasione, verrà presentato il libro di Andrea Franzoso “Ero un bullo” (edizioni DeAgostini).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Qui la locandina del convegno