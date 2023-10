A Ternate domenica la castagnata. Aspettando Halloween

Appuntamento a Ternate, a Villa Leonardi, con la castagnata organizzata dalla Pro Loco. Appuntamento per il 15 ottobre per una giornata da vivere insieme. Apertura dello stand gastronomico alle 12, nel pomeriggio castagne, zucchero filato e spritz. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.

La Pro Loco propone anche un appuntamento per il 31 ottobre, in occasione di Halloween dalle 18 sempre a Villa Leonardi. Stand gastronomico aperto: cena, dolcetti e tanta paura. Menù: risotto zucca, salsiccia e crescenza, panzerotti e patatine.