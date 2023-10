L’Italia di ieri e di oggi: al Teatro Italia di Germignaga arriva il sociologo Mauro Magatti

Mercoledì 18 ottobre alle ore 20:45 il Teatro Italia di Germignaga si prepara ad ospitare “L’epoca di Berlusconi e ciò che ne resta dell’Italia”: un incontro in cui si cercherà di capire l’evoluzione della società italiana e le sue trasformazioni sociali e culturali avvenute nel corso degli ultimi anni attraverso le parlole del famoso sociologo Mauro Magatti.

Il desiderio che ha mosso la Parrocchia di Germignaga ad organizzare l’incontro è quello di riflettere sul tempo presente per provare a comprenderlo un pò meglio. Le intenzioni sono quelle non di un approccio viscerale e dettato dalle opinioni personali, come spesso avviene, ma bensì di un approccio critico, questo per andare maggiormente in profondità e raccogliere interessanti spunti sia per il cammino personale che per quello comunitario.

Sarà compito quindi del sociologo ed economista Mauro Magatti, editorialista de Il Corriere della Sera e di Avvenire e professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, condurci in questo viaggio. A lui infatti è stato chiesto di aiutarci a leggere l’era Berlusconi per comprendere meglio in che modo è cambiata l’Italia.

L’incontro incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi ha prettamente un taglio sociologico e non politico-ideologico e desidera essere aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di rileggere un tratto significativo della storia recente che ci riguarda tutti da vicino.

