“Passaggi”, a Besozzo arrivano i racconti erranti di Ilaria Gelmi

L’appuntamento, proposto dall’Amministrazione comunale, è per domenica 22 ottobre nel Palazzo comunale di Besozzo, in concomitanza con la chiusura della mostra fotografica “Il dono dell’acqua – Frammenti”, dell’artista Alessandro Puccia

In arrivo a Besozzo lo spettacolo “Passaggi: racconti erranti dei quattro laghi”, scritto ed interpretato da Ilaria Gelmi (nella foto).

L’appuntamento, proposto dall’Amministrazione comunale, è per domenica 22 ottobre alle 16 all’interno del Palazzo comunale di Besozzo, in via Mazzini 4, in concomitanza con la chiusura della mostra fotografica “Il dono dell’acqua – Frammenti”, dell’artista Alessandro Puccia.

“Passaggi” è uno spettacolo di narrazione che ha il potere di trasportare gli spettatori in un viaggio attraverso le storie e i paesaggi incantevoli dei laghi lombardi. Come un tempo i narratori erranti viaggiavano di paese in paese, esercitando la loro arte capace di aggregare le comunità che incontravano, così a piedi, con mezzi pubblici, chiedendo un passaggio, l’attrice e il suo spettacolo nello zaino, insieme al regista Dario Garofalo e al videomaker Gabriele Donati, percorreranno un cammino originale che toccherà i quattro laghi della Lombardia (Lago Maggiore, lago di Como, Iseo e Garda) donando storie vive, che si arricchiscono e si nutrono anche dei paesaggi percorsi e degli incontri vissuti.

Lo spettacolo è ad ingresso è gratuito.

Per informazioni: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970195