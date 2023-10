Tesoro non è come credi, si ride al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio

La compagnia teatrale di Busto Arsizio I DIVINATTORI, dopo il successo del “Il Padre della sposa” , tornano in scena con la nuova commedia “TESORO NON è COME CREDI” presso il teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il 14 ottobre ore 20.45

La compagnia teatrale di Busto Arsizio I DIVINATTORI, dopo il successo del “Il Padre della sposa” , tornano in scena con la nuova commedia “TESORO NON è COME CREDI” presso il teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il 14 ottobre ore 20.45.

“Tesoro, non è come credi” è una commedia di Paolo Caiazzo che nasce dalla tradizione teatrale partenopea della quale l’autore non tralascia alcun insegnamento: il bravo attore/autore ha, infatti, realizzato un testo in cui: i protagonisti sono reali, pur nelle loro eccentricità; in cui la storia è una delle tante storie della quotidianità che tutti viviamo; in cui le battute e i dialoghi appartengono al mondo bombardato dalla tv e dai social network divenuti ormai parte integrante della nostra vita.

In particolar modo qui, i riflettori sono puntati su tutto quello che succede nel quotidiano di una famiglia “normale” e non sarà difficile per il pubblico rivedersi nella vita di coppia, fatta di incomprensioni, di momenti di complicità e di astio giornalieri.

In altre parole, la coppia in crisi, protagonista di questa storia, è una perfetta allegoria della coppia moderna sull’orlo del fallimento che, dopo dieci anni di matrimonio, è depauperata dalla passione, ma nonostante tutte le difficoltà, resiste anche ai colpi della profonda crisi economica in cui si trova.

Al crollo economico e sentimentale si unisce anche quello artistico.

Michele, il protagonista, è un fotografo che non ha più un lavoro stabile per mancanza di spazi e richieste. Tutto questo fino a quando un suo ex collega decide di aiutarlo proponendogli il progetto molto ambizioso di un servizio fotografico con una famosa modella da copertina. Ma cosa provocherà la complicità con questa famigerata modella? Sospetti, ripicche, equivoci, tutto questo e molto di più. E non ci sarà il tempo per scenate di gelosia perché la coppia di coniugi, proprio a causa della modella, si troverà ad affrontare un problema molto più serio, ma allo stesso tempo molto più divertente.

Una commedia esilarante, piena di colpi di scena e con risvolti a sorpresa, che è però anche una profonda riflessione sul rapporto fra la gente comune e il mondo dello spettacolo. La tv e i social network, considerati come mete da raggiungere a tutti i costi, come modelli cui conformare la propria vita e come unico mezzo di informazione e cultura, non fanno che darci l’illusione di una realtà che non è mai… come crediamo!

Interpreti: Gabriele Ambrosetti; Romina Cristallo; Daniela De Zotti; Federico Figel; Alfin Petralia; Igino Portatadino; Giuseppe Scolese; Laura Surbone.

Regia: Patrizia Cuvello