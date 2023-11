Il gruppo Alpini di Venegono Superiore organizza per domenica 19 novembre dalle ore 12:00 organizza un pranzo a base di specialità della Valtellina con pizzocheri e polenta e formaggi. Anche d’asporto.

Prenotarsi entro Venerdì 17 novembre ai seguenti numeri: 335/6119952 o 333/7213256 o al 348/0578505.