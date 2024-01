Al Grassi di Tradate lo show con la “Zucchero Real Tribute feat. Sugarlive”

Appuntamento con Zucchero Real Tribute feat. Sugarlive in scena al Teatro Grassi di Tradate. La serata è in programma per il 10 febbraio e il ricavato sarà destinato a favore dell’Associazione San Vincenzo de Paoli di Tradate, Consiglio centrale di Varese.

La band, oltre a portare la musica di Zucchero in giro per l’Italia proponendo un vero e proprio omaggio musicale al bluesman emiliano, ha già suonato per Odv e Onlus (Croce Rossa, Croce Bianca, Comitato Maria Letizia ABIO, Lilt per Andrea Rossi etc) mentre questa volta il ricavato sarà destinato all’Associazione San Vincenzo de Paoli che lavora a stretto contatto con il Comune (che ha concesso il Patrocinio) aiutando le famiglie in difficoltà.

Il costo del biglietto dello spettacolo, il cui ricavato verrà donato alla San Vincenzo de Paoli, è di 10€ acquistabile online sul sito ufficiale della band https://www.sugarlive.com/tickets.html o in alcuni esercizi commerciali di Tradate.