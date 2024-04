Una giornata di sport e convivialità a Busto Arsizio: inclusione e divertimento per tutti

La Parrocchia Santa Maria Regina a Busto Arsizio ospiterà, il prossimo sabato 20 aprile, una giornata all’insegna dello sport inclusivo e del divertimento condiviso organizzata con Avis Busto-Valle Olona e all’associazione Assieme a Francesco. Un evento che mira a unire la comunità locale attraverso una serie di attività pensate per ogni fascia d’età, promuovendo allo stesso tempo l’importanza dell’inclusione e della partecipazione attiva.

La festa prenderà il via alle ore 15:00 con il derby Juniores tra San Marco e Busto 81, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio che avranno l’opportunità di tifare i giovani talenti locali. Ma lo sport non è l’unico protagonista della giornata. Alle 15:30, i partecipanti potranno assistere a una partita di baskin (basket inclusivo) organizzata dalla polisportiva dell’Oratorio San Carlo di Rho, ammirare la precisione e la concentrazione degli Arcieri Tre Torri durante una dimostrazione di tiro con l’arco, e cimentarsi in un torneo di Scala 40 presso il circolo ACLI.

Il momento clou dell’evento è previsto per le 17:30, quando prenderà il via il volo vincolato in mongolfiera. Un’esperienza unica che offrirà la possibilità di ammirare Busto Arsizio da una prospettiva totalmente nuova, sospesi nell’aria e cullati dall’ebbrezza del volo.

Per tutta la durata dell’evento, sarà inoltre possibile deliziare il palato con le proposte culinarie dello stand gastronomico, che resterà aperto per soddisfare le esigenze di grandi e piccini.