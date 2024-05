I bimbi protegonisti della cultura delle valli: “Tra le radici: Ciak si gira!” a Germignaga

Sabato 11 maggio alle ore 17, al Cinema Teatro Italia di Germignaga, verranno presentati i quattro interessanti cortometraggi del progetto “Tra le radici: Ciak si gira!”, prodotti dall’Associazione Culturale Valcuvia. Interpretati dai giovanissimi coristi dei Piccoli Cori Valcuvia, sono stati realizzati sulle canzoni originali del compositore Lodovico Saccol – conosciutissimo vincitore di ben quattro Zecchini d’Oro – e raccontano ciascuno una leggenda del nostro territorio, con uno sguardo particolare al tema della salvaguardia della splendida natura delle valli varesine.

Dalla tradizionale figura dello spumeggiante “Giuanin senza pagüra”, ambientata in una coloratissima Arcumeggia, all’antica storia della monaca Manigunda che appare come fantasma nella medievale Rocca di Orino, dalla drammatica vicenda della “Preja buia” per la quale sopra i boschi di Sesto Calende viene inquadrato anche un vero drago, al racconto del monumentale Tiglio di Orino, stupendo tesoro che i coristi del Valcuvia “scoprono” con gioia, i quattro episodi coinvolgono lo spettatore in una dimensione quasi onirica, che rimanda a un mondo fiabesco, suggerendo di guardare la realtà che ci circonda con lo stupore di un bambino, per coglierne l’aspetto più suggestivo e meraviglioso.

I quattro cortometraggi sono stati applauditi nei mesi scorsi nel gremito Cinema Multisala Impero di Varese, e viene data ora l’opportunità a tutti gli abitanti delle valli del Verbano di gustare questo prodotto artistico sviluppato da giovani artisti di queste stesse valli. In occasione dell’evento, alla vigilia della Festa della Mamma 2024, verrà anche presentato in anteprima il videoclip “Questa notte ho sognato” – sulla canzone omonima scritta da Margherita Gianola – interpretato dai coristi valcuviani nel meraviglioso parco di una villa storica di Casalzuigno.

Il tema della maternità viene trattato con estrema delicatezza, sottolineando la gratuità commovente dell’Amore tra madre e figlio ben prima della nascita. La regia di Cactus Production – di Matteo Ballarati e Federica Crippa – fa la differenza: le immagini, girate con consapevole scelta dei colori, degli effetti e addirittura dei formati della “pellicola”, differenti uno dall’altro, restituiscono la sensazione che tutto sia possibile e tutto sia una fiaba, portando lo spettatore verso un nostalgico desiderio di spensierata innocenza. Saranno presenti gli interpreti dei cortometraggi – più di 50 coristi tra i 3 e i 15 anni – che faranno ascoltare dal vivo le canzoni prima della visione dei relativi videoclip, regalando al pubblico un’ora di spettacolo stimolante e gioioso, alla portata di ogni età.

L’evento dell’11 maggio è stato possibile anche grazie alla collaborazione di Comunità Montana Valli del Verbano e del Comune di Germignaga. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PICCOLI CORI VALCUVIA diretti da MARGHERITA GIANOLA

Musiche, arrangiamento e produzione audio di Lodovico Saccol

Azione scenica a cura di Crt Teatro Educazione

Bozzetti dei costumi di Maria Gianola coordinamento sartoria Teresa Ventura e Giuseppina Foti con la partecipazione speciale di Gian Paolo Pirato

Direzione musicale e artistica di Margherita Gianola

Produzione di Associazione culturale Valcuvia Aps-Ets

Regia di Cactus production