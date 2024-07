White Party al Circolo Storico “Al Posto Giusto” di Albizzate

Domenica 7 luglio, dalle ore 20 l’ evento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento. La serata inizierà con un’apericena deliziosa, perfetta per iniziare la festa con il giusto spirito

La serata più attesa dell’estate sta per arrivare! Domenica 7 luglio, dalle ore 20:00, il Circolo Storico “Al Posto Giusto” di Albizzate ospiterà un esclusivo White Party, organizzato da Debby Music Project. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento, che promette di regalare momenti indimenticabili.

Dettagli dell’Evento

La serata inizierà alle ore 20:00 con un’apericena deliziosa, perfetta per iniziare la festa con il giusto spirito. L’ingresso ha un costo di 18 euro e comprende un drink, permettendo agli ospiti di gustare ottimi cocktail mentre socializzano e si preparano per il clou della serata.

Dress Code: Bianco

Il tema della serata è il “White Party”, per cui tutti gli ospiti sono invitati a vestirsi di bianco. Questo dress code non solo aggiunge un tocco di eleganza e stile all’evento, ma crea anche un’atmosfera unica e suggestiva, perfetta per le calde serate estive.

Musica e Divertimento

La colonna sonora dell’evento sarà curata dal talentuoso DJ Luca, che con il suo Dj-set accompagnerà gli ospiti fino a tarda notte. La musica sarà la protagonista indiscussa, con una selezione di brani che faranno ballare e divertire tutti i presenti.

Prenotazioni

Per assicurarsi un posto a questa serata esclusiva, è possibile prenotare chiamando il numero 375 8388329.