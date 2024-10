A Villa Oliva la festa di Haloween della Pro Loco di Cassano Magnago

Dalle 17 alle 22 di giovedì 31 ottobre tanti divertimenti per bambini e famiglie

Giovedì 31 ottobre l’incantevole Villa Oliva a Cassano Magnago si trasformerà nel palcoscenico degli scherzi e del brivido per il grande evento di Halloween organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune.

Gli organizzatori allestiranno il prato esterno frontale e laterale con addobbi, luci e altri prodotti donati dall’azienda agricola Ottolenghi che serviranno per le attività mostruosamente divertenti che accoglieranno i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie negli spazi dedicati al mistero, all’allegria e al ristoro per la grande festa comunitaria.

Il “boschetto incantato”, realizzato artigianalmente dai Volontari, proporrà ai partecipanti le Letture Curiose e Spaventose dove intorno al grande pentolone la Streghetta Luna preparerà la pozione coraggiosa scaccia timori per i temerari che ascolteranno le fiabe ignote e che potranno rileggerle nei giorni seguenti a casa grazie ai libretti stampati dalla Cartoleria Idea. In un secondo spazio dedicato verranno tenute altre letture a cura dell’associazione Nati per leggere.

Successivamente i ragazzi più grandi o i piccoli più audaci, accompagnati dai genitori, potranno provare l’Escape room experience per risolvere gli enigmi, misurandosi con la scienza e con le loro abilità manuali grazie a del materiale donato da Edil Ferramenta, in compagnia di un personaggio leggendario con il fine di ottenere il fatidico codice numerico che li condurrà all’agognata soluzione;

Questa nuova esperienza si svolgerà all’interno di un ambiente sorvegliato dagli adulti ed organizzato con musiche, suoni, effetti e luci stratosferiche in cui i ragazzi coopereranno tra loro per risolvere gli indovinelli appositamente studiati per stimolare le loro capacità mnemoniche con la pressione del tempo che scorre.

Sarà un’emozione che solleticherà l’istinto di sopravvivenza trasformando il tempo in un travolgente momento di allegria che si concluderà con uno spaventoso divertimento proprio dello spirito di Halloween.

Il tempo a disposizione per risolvere gli enigmi sarà di 10 minuti per 6 partecipanti alla volta per dare l’opportunità a tutti i ragazzi presenti di cimentarsi con le loro abilità e il loro coraggio.

Sarà adibita un’area dedicata al servizio di Trucca Bimbi, per permettere a tutti di trasformarsi diventando esageratamente divertenti per l’occasione sfidando amichevolmente i compagni di giochi e le maschere provenienti dalla fumetteria Otaku hero presenti per l’occasione.

Intorno sarà installato il punto di ristoro con i prodotti tipici della festa autunnale come frittelle, castagne, caramelle, vin brulé (solo per gli adulti) per riscaldarsi, brindare insieme e deliziare anche il palato oltre all’umore.

Il Gruppo della Pro Loco, ha dichiarato: “come Volontari siamo davvero orgogliosi di poter proporre la nostra prima festa di Halloween alle famiglie con i loro bambini e adolescenti, all’interno di un luogo simbolo della nostra Città. Ci siamo impegnati per confezionare una giornata scandita dal divertimento educativo calato in una festa tipicamente americana che oramai è una consuetudine anche da noi. Abbiamo realizzato artigianalmente le scenografie, merito dell’iniziativa dei Volontari e di alcune attività che ci hanno offerto degli oggetti di complemento. I partecipanti potranno svagarsi, mangiare e socializzare con Noi e ci auguriamo che questo favorisca l’incontro e la nascita di nuove amicizie. Ringraziamo l’Amministrazione che ha concesso il Patrocinio e invitiamo tutti i Cassanesi e i residenti delle città limitrofe a presenziare per condividere questa gioia insieme”.

PROGRAMMA

Ore 17.00 Inaugurazione dell’evento

Ore 17.00 – 18.00 Letture Spaventose

Ore 17.30 – 18.00 Creazione Pozione Magica

Ore 22.00 Saluti finali

Dalle 17.00 fino alla chiusura alle 22.00 circa saranno proposti:

Escape Room Experience

Percorso ad Ostacoli con Costumi Air-Suite

Giochi per Bambini

Castagne, Frittelle ( Delizie autunnali da gustare ) e Vin Brulé