A Brusimpiano e Ranco i prossimi appuntamenti di “Storieinmusica”

Lo spettacolo “Storieinmusica” sarà proposto il 13/11 a Brusimpiano (VA) e il 23/11 Ranco (Va) in due appuntamenti gratuiti realizzati grazie alla collaborazione dei Comuni, delle Biblioteche e delle Pro Loco Locali.

Storieinmusica è un progetto di intrattenimento che prende vita grazie alla collaborazione con “La Compagnia degli Improbabili”, un gruppo di attori e musicisti del Basso Verbano, per la regia di Daniele Ossola, prolifico scrittore molto attivo sia dal punto di visto della produzione letteraria, sia per i suoi interventi in ambito teatrale con eventi e drammatizzazioni legati alla lettura dei suoi scritti, in questo caso letture teatrali di racconti, arricchite da contaminazioni musicali tratte dai testi delle canzoni di famosi cantautori italiani.

La scrittura di questi testi, contaminati dall’ascolto della musica, ha iniziato a prendere corpo in occasione del soggiorno triennale di Daniele Ossola nei pressi di Liverpool, patria dei Beatles, a cavallo del 2010, producendo inizialmente “Pruriti adolescenziali”: nel racconto, ambientato nella Milano anni ’50, due liceali in vacanza scoprono il mondo della prostituzione.

L’autore ha tratto spunto dai brani “Bocca di rosa” e “La canzone di Marinella” di Fabrizio de André.

Da qui, l’autore ha proseguito con la descrizione di aspetti sociali, problemi di droga, solitudine, potere mal gestito, lavoro e aspetti che caratterizzano il nostro vivere quotidiano, con letture a suon di musica, ispirandosi sempre a canzoni cantautorali italiane.