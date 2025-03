A Varese un concerto solidale per gli studenti in Nepal

Sabato 29 marzo, l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà il concerto benefico “Il cambiamento si costruisce insieme”, organizzato da Schools for a Better Future insieme a Okhaldhunga Nine Hill Association

Sabato 29 marzo, l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà il concerto benefico “Il cambiamento si costruisce insieme”, organizzato da Schools for a Better Future con il patrocinio del Comune di Varese per raccogliere fondi destinati alla costruzione di una casa per gli studenti a Chhermading, in Nepal.

«L’educazione è il cuore della nostra missione – racconta Paolo Nicora, presidente di Schools for a Better Future -. Spesso diamo per scontato che tutti i bambini possano studiare, ma in tante parti del mondo non è così. Nelle zone rurali attorno a Chhermading, sulle alture della regione di Okhaldhunga, molti devono camminare ore per raggiungere la scuola media e completare il ciclo di studi. Il progetto dello studentato di Chhermading fornirà a 50 bambini la possibilità non solo di frequentare le lezioni, ma anche di poter vivere in uno spazio accogliente e disporre di pasti quotidiani, supportando così anche le famiglie più indigenti».

«Tra i molti progetti che abbiamo valutato – prosegue Paolo Nicora -, questo si è distinto per tre motivi fondamentali: il forte desiderio della comunità locale di realizzarlo; la possibilità di avere un dialogo diretto con Ngima Sherpa che coordina le attività direttamente da Varese, e la solidità del nostro partner locale, Okhaldhunga Nine Hill Association, dimostrata dalla numerosa serie di progetti completati con successo. Sappiamo che ogni donazione sarà impiegata nel modo più efficace possibile per offrire un futuro concreto ai bambini di Chhermading e dintorni».

L’evento vedrà la partecipazione del coro La Compagnia della Gru che, attraverso la sua musica, darà voce a un messaggio importante: l’istruzione è un diritto per tutti i bambini del mondo. Sarà presente anche Ngima Sherpa, presidente di Okhaldhunga Nine Hill Association, associazione partner locale del progetto, fondata nel 2013 per rispondere ai bisogni delle comunità nepalesi: «In questi anni abbiamo costruito scuole, portato acqua potabile nei villaggi, installato pannelli solari per l’energia elettrica e realizzato ambulatori medici che continuiamo a sostenere anche grazie ai numerosi donatori di Varese tramite Nepal nel cuore ODV. Lo studentato che stiamo costruendo con l’aiuto di Schools for a Better Future è un’opera molto importante per la mia comunità, che darà un futuro ai molti bambini che vivono lontano dalla scuola, che hanno perso i genitori o che vivono in famiglie molto bisognose».

Schools for a Better Future si impegna nella costruzione di scuole nei Paesi in via di sviluppo, credendo fermamente che l’istruzione sia la chiave per un futuro più giusto, equo e sostenibile.

Guardando al futuro, Schools for a Better Future sta valutando nuovi progetti sia a livello locale che internazionale. «Prima di impegnarci per la realizzazione di un progetto, valutiamo attentamente le sue potenzialità e il beneficio concreto per la comunità locale – dichiara Paolo Nicora -. L’obiettivo è garantire che la comunità sia attiva e coinvolta: siamo catalizzatori di un cambiamento il cui desiderio deve sbocciare dal cuore delle persone che lo vivranno – il cambiamento si costruisce insieme».

Per rimanere aggiornati sulle attività di Schools for a Better Future è possibile visitare il sito www.s4bf.org.

Registrazione obbligatoria su www.s4bf.org, ingresso gratuito con possibilità di donazione.