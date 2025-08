Valentina Persia a Varese con il suo “One Milf Show”. Risate e verità scomode assicurate

Valentina Persia porta a Varese “Sinceramente Persia – One Milf Show”, monologo ironico e senza filtri su sesso, uomini 2.0 e bellezza over 50. Appuntamento al Teatro di Varese il 6, 13, 17 e 27 settembre 2025, alle 20.45

Valentina Persia porta sul palco di Varese tutta la sua verve comica con “Sinceramente Persia – One Milf Show”, uno spettacolo senza filtri che promette risate e verità scomode. Uno spettacolo graffiante e ironico, in cui l’attrice si conferma autentica mattatrice capace di svelare – con disarmante sincerità – i segreti più inconfessabili delle donne, senza nascondersi dietro niente.

Appuntamento al Teatro di Varese il 6, 13, 17 e 27 settembre 2025, alle ore 20.45.

A 50 anni Valentina Persia è una splendida milf e non ha più voglia di mentire: è finalmente arrivato il momento di essere pienamente se stessa. Forte di questa consapevolezza, nel suo spettacolo Valentina affronterà 3 argomenti scottanti: il desiderio sessuale, il maschio 2.0 e l’avvenenza di una donna dopo i 50 anni. E lo farà a modo suo, senza peli sulla lingua, senza risparmiare quelle verità che tutti noi conosciamo ma che nessuno di noi ha il coraggio di ammettere.

Lo spettacolo si inserisce nel programma del format televisivo “Sinceramente Persia – One Milf Show”, di cui era già andata in onda una prima puntata. Da settembre partiranno altre quattro puntate, registrate proprio al Teatro di Varese, in cui lo spettacolo dal vivo sarà parte integrante dell’esperienza.

Ogni puntata sarà costruita intorno a un macro tema e non mancheranno le rubriche esilaranti, come i vox populi – le esterne di Valentina in giro per la città a contatto con le persone comuni –, gli spunti comici legati ai social e naturalmente le sue inconfondibili barzellette.

Il programma sarà trasmesso in prima serata sul NOVE durante l’autunno.

Un’occasione unica per vivere dal vivo uno spettacolo che promette di essere uno spaccato irriverente, lucido e senza filtri sulla femminilità, il corpo, la società e le contraddizioni del nostro tempo.