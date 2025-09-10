UniCagnola presenta i nuovi corsi a Gazzada Schianno, con open day e aperitivo

Sabato 13 settembre a partire dalle 10,30 sarà possibile esplorare i vari corsi e laboratori proposti per il nuovo anno accademico 2025/26

Sabato 13 settembre UniCagnola apre le porte per il suo Open Day, un’opportunità scoprire tutte le opportunità offerte dall’Università delle Tre Età. L’appuntamento è fissato per le 10,30 presso la sede di UniCagnola, in Villa Cagnola a Gazzada Schianno, dove sarà possibile esplorare i vari corsi e laboratori proposti per il nuovo anno accademico 2025/26.

All’apertura dell’Open Day interverranno il vescovo monsignor Vegezzi, il sindaco di Gazzada Schianno e altre autorità civili e religiose. A chiusura dell’evento sarà offerto un rinfresco.

Un’università per tutti

«UniCagnola, continuando l’eredità di Guido Cagnola, si è affermata come un’espressione culturale dell’ISSR Beato Paolo VI e si propone come un’istituzione aperta a tutte le età – spiegano i responsabili – Non solo corsi accademici, ma anche opportunità di crescita personale attraverso laboratori e percorsi formativi che spaziano da scienza, economia, medicina, fino a corsi di lingua straniera. L’offerta formativa si distingue per la sua varietà e per il fatto che permette a chiunque, indipendentemente dall’età o dal percorso precedente, di intraprendere nuovi studi».

Arte, scienze e lingue straniere tra le proposte

Durante l’Open Day, sarà possibile incontrare i docenti e ricevere informazioni dettagliate sui vari corsi offerti, che includono una vasta gamma di tematiche per tutti i gusti e scoprire il programma dei laboratori, che rappresentano un’occasione per applicare quanto appreso in aula.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni per l’anno accademico 2025/26 apriranno ufficialmente il 14 settembre 2025. Sarà possibile anche iscriversi direttamente sul sito web di UniCagnola. Informazioni allo 0332 161416