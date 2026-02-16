Al Teatro Duse di Besozzo “Jazzacci”: un omaggio a Jannacci che rivive in chiave jazz

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz, per chi ha nel cuore le canzoni di Jannacci e per chi desidera riscoprirle in una veste nuova, sorprendente e tutta da ascoltare

Un omaggio originale e coinvolgente a Enzo Jannacci arriva al Teatro Duse di Besozzo sabato 21 febbraio alle 21 con Jazzacci, band bresciana di otto elementi che rilegge il repertorio del grande cantautore milanese in una veste inedita e sorprendente.

Il progetto nasce con l’obiettivo di restituire al pubblico tutta la forza ironica, poetica e brillante di Jannacci, reinterpretando i suoi brani attraverso arrangiamenti jazz freschi, eleganti e moderni. Un lavoro attento e rispettoso, che non tradisce lo spirito del Maestro ma lo proietta in una dimensione sonora nuova, capace di parlare anche alle generazioni di oggi.

A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente è la presenza scenica del frontman Meo Cominardi, voce e anima del gruppo, che con il suo stile cabarettistico crea un contatto diretto con il pubblico. Tra musica e racconto, ironia e sentimento, ogni serata diventa un’esperienza unica.

Sul palco insieme a lui:

Massimo Aliprandi alla batteria

alla batteria Renato Lorini al basso

al basso Marco Rossi al pianoforte

al pianoforte Andrea La Bruna alla tromba

alla tromba Antonio La Bruna al sax tenore

al sax tenore Piero Domeneghini al sax baritono

al sax baritono Roberto Colombo al sax contralto

Con una formazione così ricca e una sezione fiati protagonista, Jazzacci costruisce un sound pieno, dinamico e raffinato, capace di alternare momenti di intensa emozione a passaggi più brillanti e ritmati, nel solco della tradizione jannacciana.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz, per chi ha nel cuore le canzoni di Jannacci e per chi desidera riscoprirle in una veste nuova, sorprendente e tutta da ascoltare.

Biglietteria

La biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili su claps.lombardia.it e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.

Biglietto singolo, 15 euro

Biglietto ridotto dino ai 12 anni, 6 euro

Biglietto ridotto 13-25 anni, 10 euro

E’ possibile usare la Carta docente e il Bonus Cultura

Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@clapslombardia.it o chiamare il numero 0308084751