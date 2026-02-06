L’impresa sociale IDEIAMO srl e il suo progetto The Thinker Lab presentano allo Spazio Yak un percorso di narrazione esperienziale: un omaggio alle intuizioni e alle visioni che hanno fatto progredire la conoscenza scientifica

L’impresa sociale IDEIAMO srl e il suo progetto The Thinker Lab presentano allo Spazio Yak un percorso di narrazione esperienziale: un omaggio alle intuizioni e alle visioni che hanno fatto progredire la conoscenza scientifica.

Celebrare la scienza attraverso il fascino delle scoperte e l’eccellenza di chi le ha realizzate. Mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30, lo Spazio Yak di Varese ospiterà

“SCIENZIATE. Storie da toccare con mano”

un evento ideato da IDEIAMO srl e Thinker Lab in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Università dell’Insubria, la Scuola Media Makula e la Scuola Montessori “Percorsi per Crescere”, propone un viaggio nella storia della ricerca mettendo l’accento su intuizioni grandi e piccole, celebri o meno note.

Senza retorica, l’evento vuole restituire il valore concreto di scoperte che hanno trasformato il nostro modo di vedere il mondo, rendendo omaggio a quel talento investigativo che appartiene alla storia di tutta l’umanità.

Dieci minuti di scoperta

La serata seguirà un ritmo dinamico e coinvolgente: 10 minuti dedicati a ogni scienziata per metterne in luce l’apporto fondamentale alla storia della scienza. Il racconto ripercorrerà i percorsi di:

Maria Sibylla Merian e il viaggio nella natura;

Maria Montessori e l'approccio scientifico all'infanzia;

Rosalind Franklin e le geometrie invisibili della vita;

Jocelyn Bell Burnell e i segnali dal cosmo profondo;

Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier e la nuova architettura del genoma.

Un kit per “entrare” nel mondo della ricerca

Per rendere il racconto ancora più tangibile, ogni partecipante (fino a un massimo di 50 posti) troverà sulla propria seduta un kit scientifico individuale. Non si tratterà di una lezione di laboratorio, ma di un insieme di piccole attività e suggestioni tattili pensate per far entrare il pubblico nel mondo della scienziata di turno. Attraverso gesti semplici e stimoli esperienziali, i partecipanti potranno comprendere da vicino l’intuizione o il contesto in cui è nata ogni scoperta.

Informazioni e iscrizioni

L’evento, della durata di circa 90 minuti, è pensato per adulti, genitori, educatori e curiosi. La partecipazione è gratuita, ma data la disponibilità limitata dei kit, l’iscrizione è obbligatoria.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3476922264