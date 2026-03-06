8 Marzo 2026 nel Varesotto: le iniziative in provincia

La provincia di Varese si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un grande calendario di eventi eterogenei, che vanno oltre alle manifestazioni e spaziano dalla musica all’arte, dalla cultura alla solidarietà. Un programma articolato che coinvolge numerosi comuni del territorio.

Un corteo Transfemminista a Varese

Domenica 8 marzo è in programma il corteo transfemminista, organizzato da FemVa, che attraverserà il centro città con il titolo “Giù le mani! Corpi liberi in terre libere“, uno slogan che intreccia la dimensione corporea e personale con quella politica e territoriale. Il concentramento è fissato in piazza Monte Grappa, nel cuore di Varese. Alle 15.30 il corteo si metterà in cammino, accompagnati dalla musica di DJ Sofficino e le parole dei collettivi VAcheLotta e Da Varese a Gaza, per concludersi in piazza Biroldi, con festa finale al circolo di Giubiano. Maggiori informazioni

Lotta alla violenza di genere

L’8 marzo è anche occasione per rafforzare l’impegno contro la violenza di genere. Venerdì 6 marzo ad Arcisate, i sindaci di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio sigleranno l’accordo che darà vita alla “Rete territoriale di tutela delle donne” della Valceresio, una maglia di protezione coordinata su tutto il territorio. Maggiori informazioni

A Leggiuno, dopo il concerto dell’8 marzo, seguiranno due incontri di approfondimento contro la violenza di genere il 12 e il 26 marzo in sala consiliare. Maggiori informazioni

Memoria e intitolazioni

Malnate celebra sabato 7 marzo con “Malnate celebra le donne”, evento che vedrà le prime intitolazioni civiche al femminile dell’amministrazione: in Piazza Vittorio Veneto e al Centro del Riuso saranno inaugurati due luoghi simbolo dedicati a Laura Prati e Luigia Giovanna Magnoni. Maggiori informazioni

Saronno propone “Femminile plurale”, un intero mese di iniziative per raccontare le donne in tutte le loro forme, curato dall’assessora alle Pari Opportunità Lucy Sasso. Maggiori informazioni

Musica per celebrare le donne

La musica sarà grande protagonista dell’8 marzo varesino. A Saronno, Villa Gianetti ospiterà un concerto dedicato alle grandi eroine dell’opera lirica, con una carrellata di personaggi femminili diventati icone della musica mondiale: da Puccini a Verdi, passando per Donizetti, Rossini, Mozart e Bizet. Maggiori informazioni

A Varese, alle ore 17, l’Auditorium del Civico Liceo Malipiero accoglierà il concerto dell’Ensemble de Saxophones, un evento che va oltre le tradizionali mimose per offrire un momento di vera cultura musicale. Maggiori informazioni

Caronno Varesino propone alle 16:30 “Tè, musica e voci di donna” presso l’Oratorio San Giovanni Bosco: un pomeriggio che unisce musica dal vivo, letture teatrali e condivisione, promosso dalla Biblioteca comunale. Maggiori informazioni

Al Teatro San Carlo di Leggiuno andrà in scena il concerto “Spazi Armonici – La voce delle donne”, mentre la Biblioteca di Azzate ospiterà venerdì 6 marzo alle 21 un reading dedicato a Nina Simone con la scrittrice Francesca Genti, celebrando la grande cantante afroamericana paladina dei diritti civili. Info Leggiuno | Info Azzate

Teatro

Il Teatro Comunale di Cuvio ospita domenica 8 marzo lo spettacolo “Una stanza, una storia”, tratto dal testo di Angela Curatolo, per una riflessione profonda sulla violenza sistemica e il vissuto femminile. Maggiori informazioni

Sabato 7 marzo alle 18 il Salone Estense di Varese ospita lo spettacolo Almeno tu nell’universo: L’evento esplorerà la fragilità e la grandezza delle donne e sarà l’occasione per presentare la rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza- RIV. Maggiori informazioni

Arte e mostre al femminile

L’universo femminile sarà raccontato anche attraverso l’arte. A Varese, lo Spazio ACLI di via Speri della Chiesa inaugura “NOI TRE”, mostra che presenta le opere di Veronique Perrard Monzini, Grazia Giani e Chiara Campiotti, aprendo la rassegna “ArteinCentro” dedicata ai talenti del territorio. Maggiori informazioni

Domenica 8 marzo dalle 10 alle 12 a Palazzo Estense sempre a Varese ci sarà l’appuntamento Varese, Donne d’oggi e nell’arte, organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italia, sezione di Varese. Durante l’incontro interverranno l’assessora Dimaggio, l’artista Carla Pugliano che esporrà alcune delle sue opere, Rebecca Ballerio, scrittrice varesina che reciterà alcuni versi tratte dalle sue poesie, Sonia e Elena Fusco, titolari della scuola di danza Il Foyer Della Danza di Varese e infine Giusy Consoli, cantante varesina che si esibirà con alcuni brani del suo repertorio.

A Castiglione Olona, l’1° e l’8 marzo, l’ex Sala Consiliare ospiterà la mostra “Chi dice donna dice…”, un percorso espositivo dedicato al ruolo femminile dalla Resistenza alla conquista del diritto di voto, in occasione degli 80 anni del suffragio universale. L’8 marzo sono previsti interventi di ANPI, Amnesty International e della scrittrice Martina Cilento. Maggiori informazioni

Solaro propone dal 7 al 14 marzo la mostra fotografica “Le Madri Costituenti”, un percorso dedicato alle deputate elette all’Assemblea Costituente, protagoniste della nascita della Repubblica italiana. Maggiori informazioni

Cultura e patrimonio

A Varese lunedì 9 marzo la conferenza Otto marzo varesino: donne, coraggio e libertà, a cura di Auser Territoriale di Varese, ANPI Varese e Istituto Varesino di Storia del Novecento, per ricordare e celebrare il coraggio e la determinazione delle donne di Varese e provincia che durante il periodo bellico osarono ribellarsi pagando a caro prezzo il loro gesto. Appuntamento in Salone Estense dalle ore 15.30 alle 17.30. Maggiori informazioni

Sempre a Varese nella Sala Convegni di Villa Recalcati, in Piazzale Libertà 1, si terrà nella mattina dell’11 marzo un incontro promosso dalla Provincia di Varese e dalla Consigliera di Parità dal titolo “Dove vai con quelle scarpe?” Maggiori informazioni

Viene presentato sabato 7 marzo a Vedano Olona nella Sala Consiliare di Villa Aliverti alle ore 16.30 il secondo volume sulla vita di Carolina Castiglioni Pigni “Carolina, nei ricordi e nel cuore”. Continua così, in occasione della giornata della donna, la conoscenza della mitica ostetrica di Fagnano Olona che nel dopo guerra ha aiutato a nascere in Valle Olona oltre 5.000 bambini Maggiori informazioni

Castiglione Olona offre una visita esclusiva a Palazzo Branda Castiglioni con brindisi finale nel Portico d’onore, un’occasione per scoprire arte e storia in una cornice rinascimentale. Maggiori informazioni

Laveno propone il percorso “Effimera bellezza”, un’iniziativa che va oltre l’omaggio ornamentale per offrire un’occasione di riflessione e approfondimento del femminile in tutte le sue dimensioni. Maggiori informazioni

Sport, benessere e convivialità

A Ispra l’8 marzo si cammina per la solidarietà: una passeggiata in riva al lago partirà da via Marconi per raggiungere il Sasso Cavallazzo a Ranco, con l’obiettivo di aiutare le donne operate al seno. Ritorno previsto a mezzogiorno con aperitivo. Maggiori informazioni

A Varese, dalle 15 alle 18, si terrà una open class di trucco dedicata alle over 50, con consigli pratici di make-up, aperitivo a tema e posti limitati su prenotazione: “Bellezza senza età” è il motto dell’iniziativa. Maggiori informazioni

A Carnago, il B7 Brunch torna domenica 8 marzo dalle 15 alle 18 con musica live e menu da condividere, per celebrare la giornata con gusto e allegria. Maggiori informazioni

Domenica 15 marzo a Varese è in programma la Corsa Rosa 2026, a cura di Uisp (Unione Italiana Sport Popolare): una camminata ludico-motoria di circa 4 km, con ritrovo alle ore 10.00 in P.zza De Salvo 5 e partenza alle ore 10:30. Il rientro, sempre in P.zza de Salvo 5, è previsto per le ore 12.30. Per iscrizioni www.uisp.it.