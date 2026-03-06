A Cuveglio una serata di teatro e risate con la Filodrammatica Cugliatese

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.30 la Sala Polivalente di Cuveglio (Piazza Marconi 1) ospiterà una serata di teatro all’insegna del divertimento. La Filodrammatica Cugliatese porterà in scena la commedia comicissima in due atti “C’è da sposare una vedova” di Antonella Zucchini, con adattamento e regia di Giancarlo Rossi.

L’ingresso è libero.

La commedia racconta, con ritmo brillante e situazioni esilaranti, le vicende che ruotano attorno ad Amabile, una vedova che si trova al centro di una serie di intrighi, equivoci e personaggi decisamente sopra le righe. Tra fratelli impiccioni, parenti curiosi, soci in affari e lavoranti della ditta “L’ago d’oro”, la storia promette una serata ricca di gag, battute e colpi di scena.

Sul palco si alterneranno numerosi interpreti della compagnia:

•Monica Della Torre – Amabile, la vedova

•Paolo Tonini – Giacinto, suo fratello

•Nella Bonadio – Camelia, la zia

•Giancarlo Rossi – Remigio, contabile

•Fabio Pisoni – Giovanbattista Battistoni, socio

•Angelo Filippini – Carlo Alberto Battistoni, socio

•Donatella Aloi – Serva di casa

•Angelo Ribolzi – Avvocato Armando Spaccapelli

•Nunzio Francinini – Don Serafino, il parroco

•Monica Debiasi – Clementina, lavorante della ditta “L’ago d’oro”

•Venera Ferrara – Evelina, lavorante della ditta “L’ago d’oro”

•Deborah Guidali – Agatina, lavorante della ditta “L’ago d’oro”

•Ginetta Ferioni – Aristida, segretaria tuttofare

Il suono e le luci sono curati da Alessandro Orsolini, mentre il suggeritore è Omar Algisi.

Il trucco è affidato a Claudia Belluzzi e Mariana Cebanu, mentre la scenografia è realizzata dalla compagnia stessa.

L’appuntamento è quindi per venerdì 13 marzo alle 20.30 alla Sala Polivalente di Cuveglio per una serata di teatro amatoriale che promette tante risate e momenti di spensierato divertimento. L’ingresso è libero e aperto a tutti