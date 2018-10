Zucca, castagne e gorgonzola

Il primo fine settimana di ottobre è all’insegna dei sapori d’autunno e gli eventi per i più piccoli sono tanti. Fate attenzione a tempo.

METEO

Weekend con l’ombrello. Le previsioni meteorologiche del Centro Geofisico Prealpino annunciano l’arrivo della perturbazione che sta interessando da alcuni giorni le regioni meridionali. Il fronte nuvoloso risale la penisola e arriverà nella giornata di domani, 6 ottobre, portando nuvole e piogge, anche se deboli.

Precipitazioni si registreranno nel pomeriggio e in serata per proseguire anche nella giornata domenica con maggiore intensità. Le temperature massime sono previste attorno ai 17 gradi sabato, in aumento da domenica.

CICLISMO

Nel fine settimana è in programma il Granfondo Tre Valli, attenzione ai percorsi e alle strade chiuse. Ecco tutti gli orari e le vie toccate dalle gare previste per sabato 6 (cronometro in Valganna) e domenica 7 ottobre, giorno della prova in linea per amatori – Le informazioni

SAGRE E FESTE

Caldana, Cocquio Trevisago – A Caldana l’ottobre fa rima con tradizione: è tempo di “Ottobre Caldanese”. Tornano le domeniche con mercatini e tanta gente per strada, sapori e saperi di un tempo raccontati dagli interpreti dei luoghi. Il 7 sarà la volta dei bonsai del del magico mondo dei suiseki (pietra lavorata dall’acqua); il 14 funghi e loro habitat; il 21 sarà la volta del viaggio sulle due ruote, e il 28 si parlerà di mele e zucche – Tutto il programma

Gavirate – Domenica 7, 14 e 21 ottobre, sul Lungolago di Gavirate la Pro Loco organizza la Festa della Zucca 2018. Mercatino, castagnata, eventi e tanto altro – Tutto il programma

Varese – Pizzoccherata con la Croce Rossa di Varese. La sera del 6 ottobre ci sono 30 chili dello squisito piatto valtellinese cucinato secondo le antiche ricette, alla sede di Via Dunant – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Al Lago Delio va in scena questo sabato e per tutti i weekend di ottobre l'”October Grap, tradizionale manifestazione a base di grappe e distillati sulle montagne del Luinese. Qui la pagina facebook con programma e qui trovate il racconto di questa realtà.

Vergiate – Domenica 7 ottobre Cuirone di Vergiate, caratteristico borgo racchiuso tra le colline del Monte San Giacomo e la piana della valle dello Strona, ospita un coloratissimo evento di inizio autunno. Una grande festa, dove si mescolano le più genuine tradizioni contadine. Organizzata da Legambiente, con il patrocinio del Parco Ticino, la Provincia di Varese ed il Comune di Vergiate “Funghi & Zucche” ha raggiunto quest’anno la 26° edizione. – Tutto il programma

Sesto Calende – Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre, da Ondoli Agristore, in Corso Matteotti 28 a Sesto Calende, arriva “100 Sfumature di Viole”. Oltre 160 varietà di viole potranno essere ammirate e acquistate, tra cui le classiche viole del pensiero, le viole cornute, le mini viole, le mini viole ricadenti e ancora le sacche di viole ricadenti e cassette – Tutto il programma

Olgiate Olona – Domenica nel borgo, con la Fiera del Cardinale e l’Angolo del gusto. Domenica 7 ottobre dalle 9 alle 18 bancarelle e prodotti enogastronomici nel borgo quattrocentesco – Tutto il programma

Castiglione Olona – Prende il via nel fine settimana la festa patronale di Castiglione Olona, che quest’anno presenta un programma molto ricco, con momenti culturali, religiosi e comunitari. Da venerdì a domenica – Tutto il programma

Cairate – Torna puntuale la prima domenica di ottobre la festa patronale di Cairate con un connubio riuscito e ormai consolidato tra arte, cultura, devozione e degustazione che, come sempre, identifica nel Monastero dell’Assunta il cuore pulsante della propria energia e identità – Tutto il programma

Caronno Pertusella – Continua anche questo fine settimana (5-6-7 ottobre), la Sagra del Gorgonzola presso il Parco della Resistenza di via Avogadro a Caronno Pertusella. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke. Aperti anche la domenica a mezzogiorno. E’ gradita la prenotazione direttamente presso il bar del parco o chiamando il numero 347 9639617 – Tutto il programma

Castellanza – Dal 5 al 7 ottobre in Piazza Cerini/Piazza Mercato arriva “Castellanza Street Food Festival”. Tornano insieme per una grande festa di fine stagione Urban & Lake Street Food Festival e Street Food Parade e porteranno a Castellanza il miglior Cibo di Strada da tutta Italia – Tutto il programma

BAMBINI

Numerose le occasioni del finesettimana per giocare e condividere avventure da ascoltare, vivere o rappresentare tra laboratori, escursioni e manifestazioni pensate per i bambini e le loro famiglie. Viste le previsioni meteo poco incoraggianti, in caso di pioggia si consiglia di contattare direttamente i promotori degli eventi all’aperto per eventuali variazioni di programma. – TUTTI GLI EVENTI PER BAMBINI

INCONTRI

Provincia – Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre ritorna in 5 mila piazze italiane “la Mela di AISM” – Tutto il programma

Varese – Torna, dopo le prime due fortunate edizioni, “Fotografando nella città giardino”: una maratona fotografica dedicata ai fotoamatori, che intendano partecipare ad una gara appassionante e divertente, girando per il centro di Varese, sabato 6 ottobre. – Tutto il programma

Varese – Un fine settimana tutto dedicato alla magia. Il Centro Congressi di Villa Ponti ospiterà per la quarta volta in due anni il Raduno Magico AssoKappa organizzato dall’omonimo negozio di Varese in via Cattaneo 7 e dall’Associazione Culturale Binario 9 3⁄4 in via Puccini 4. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 ottobre e vedrà i migliori maghi professionisti italiani ed internazionali – Tutto il programma

Varese – Domenica 7 Ottobre nell’ambito della giornata “abrigliasciolta” in via Daverio 18 a Varese dalle 15.10 ci sarà la presentazione del romanzo edito da Apollo Edizioni e scritto da Davide Rossi, scrittore residente a Vercelli ma nato e cresciuto nella provincia di Pavia, dal titolo “E alla fine c’è la vita”. – Tutto il programma

Varese – Torna il tradizionale appuntamento con le “Bande in concerto”, che andranno in scena sabato 6 ottobre alle 21 al Teatro Apollonio di Varese. La serata avrà inizio alle ore 21 – Tutto il programma

Varese – “Allattamento materno: risorsa e opportunità” è il titolo dell’incontro che si svolgerà sabato 6 ottobre, dalle ore 9 alle 12 presso il Salone Estense del Comune di Varese in via Luigi Sacco 5 – Tutto il programma

Varese – Una giornata in piazza con A.N.D.O.S.VARESE Onlus, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Sabato 6 ottobre in Piazza Monte Grappa a Varese, dalle 18 con un lancio di palloncini logati (lo scorso anno un palloncino è arrivato sino in Germania) – Tutto il programma

Varese – Due iniziative dedicate ai bambini e all’infanzia nel pomeriggio di sabato 6 ottobre al Museo etno-archeologico Castiglioni di Villa Toeplitz, che ospiterà prima uno spettacolo teatrale per piccoli spettatori seguito dalla proiezione di un film documentario che racconta la crescita di bambini di strada accolti da un centro di accoglienza in Kenya. – Tutto il programma

Varese – Scoprire la chiesa di Loreto con un concerto. Domenica 7 ottobre alle 17, con ingresso libero, secondo appuntamento della stagione autunnale di “Musica e Poesia alla Chiesa di Loreto” manifestazione giunta ormai alla ventesima stagione – Tutto il programma

Cittiglio – #50 special cocktail party da Monti Arreda. Sabato 6 ottobre dalle 17 alle 21, Monti Arreda ti invita a festeggiare i 50 anni di attività nel proprio showroom di via Roma 79 a Cittiglio. Suggestive atmosfere anni ’50 ti attendono! – Tutto il programma

Laveno Mombello – Appuntamento in libreria per aspiranti scrittori e scrittrici. Sabato 6 ottobre la Mondadori Bookstore di Laveno Mombello ospita una lezione di scrittura a cura di Massimo Cassani – Tutto il programma

Gorla Maggiore – Caccia al tesoro ecologica sul percorso dedicato ad Angelo Vassallo. Appuntamento domenica ai campetti per un pomeriggio tra natura e giochi con la ProGiovani e altre associazioni del territorio – Tutto il programma

Porto Ceresio – Torna, per il terzo anno, la rassegna letteraria “Ottobre in giallo”, organizzata dalla Biblioteca e dall’Assessorato alla cultura del Comune di Porto Ceresio. Si parte questo sabato 6 ottobre, alle 17 nella sala di piazzale Luraschi – con Emiliano Bezzon e il suo “I delitti della città in un giardino” – Tutto il programma

Jerago Con Orago – Festa al Castello di Jerago, sabato 6 ottobre, dalle 17 alle 21: un evento dedicato ai futuri sposi, alle aziende e ai loro ospiti – Tutto il programma

MUSICA e SERATE

Albizzate – Sabato sera appuntamento con il cantautore Paletti che presenta i brani del nuovo album. Ingresso libero. Il circolo è in via XX Settembre.

Busto Arsizio – Il nuovo anno sociale comincia alla grande con un super concerto venerdì sera con grandi ospiti internazionali, i Noplace. La settimana si completa con le apertura infrasettimanali, un reading sabato sera e un workshop di stampa su tetrapack martedì. Ecco il calendario completo – Tutto il programma

SPORT

Lonate Pozzolo – Torna domenica 7 ottobre a Tornavento di Lonate Pozzolo la CardaCrucca, gara podistica organizzata dalla Cardatletica ASD di Cardano al Campo con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Una corsa adatta a tutti, capace di coniugare la storia attraverso i reperti della seconda guerra mondiale con la natura del Parco del Ticino. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 6 ottobre la terza edizione del Memorial Ernesto Chierichetti. Il Pala Chierichetti di via Ariosto ospiterà la terza edizione del Memorial organizzato dalla Pro Patria Pallavolo per ricordare lo storico dirigente della Pallavolo Bustese e fondatore dell’ASSB, scomparso nel 1984 – Tutto il programma