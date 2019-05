Pioggia, arte e asparagi a suon di Cumbia

Un fine settimana con tanti eventi in tutta la provincia ma fate attenzione al meteo. Il tempo non sarà bello e vi consigliamo di verificare su sit e pagine Facebook degli organizzatori se i programmi delle manifestazioni restano invariati.

Meteo – Un weekend di pioggia e temporali. Mettetevi l’animo in pace: preparate copertina e polenta. Ecco cosa prevede il Centro Geofisico Prealpino: sabato giornata grigia. Cielo coperto con piogge intermittenti. Forse qualche temporale sulla bassa padana. Temperature stazionarie: 10 la minima, 15 la massima. Limite neve sulle Alpi in rialzo da 1800 a 2000 m. Domenica 19 maggio cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti e possibili temporali pomeridiani. Rare schiarite sulla pianura. Temperature massime in rialzo.

INCONTRI

Varese – Si apre domenica 19 maggio ai Musei Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano. Venticinque dipinti saranno per la prima volta presentati a Varese nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono alla collezione Pellin – Tutto il programma

In occasione della mostra di Renato Guttuso, il Comune di Varese e Ville e collezione Panza, bene del FAI Fondo Ambiente Italiano hanno raggiunto un accordo e i visitatori riceveranno uno sconto sul biglietto d’ingresso nel momento in cui si presenteranno in cassa con il biglietto d’ingresso dell’altra – La promozione

Varese – Una tavola rotonda sule tappe dell’accoglienza, e il Cammino della Cumbia con Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti). Questo sarà Luoghi non Comuni, la due giorni che Coop Lotta Contro l’Emarginazione Varese, organizza per informare, fare rete, superare stereotipi, pregiudizi e barriere che spesso si formano per diffidenza e non conoscenza reciproca. – Tutto il programma

Varese – Si terrà sabato 18 maggio dalle ore 12,00 la festa del quartiere Belforte. L’evento avrà luogo presso il parco delle scuole Cpia TullioDeMauro e Salvemini, in via Brunico 29 a Varese, con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi Sociali. La festa è parte integrante del progetto “Energia dei Legami” che da oltre un anno sostiene famiglie in situazione di temporanea difficoltà a Varese, attraverso piccoli contributi per il sostegno delle utenze energetiche, pacchi alimentari e supporto per la ricerca di lavoro. – Tutto il programma

Varese – Scuola Europea, JRC, EuropeDirect con il patrocinio di 38 comuni del Varesotto. Insieme domenica mattina, 19 maggio sfileranno dalla sede della scuola al Montello sino ai Giardini Estensi per ricordare l’importanza dell’Unione Europea. Walk for Europe è il nome della manifestazione ideata in linea con le iniziative di sensibilizzazione che dallo stesso Parlamento europeo vengono promosse con l’hastag #stavoltavoto. – Tutto il programma

Varese – Sabato 18 maggio alle 9 e 30, presso l’Aula Magna dell’università dell’Insubria di Varese (via Dunant 3), si terrà un convegno dal titolo “La Cultura Alimentare 4.0 – Alimentazione e consapevolezza nel 21° secolo”, organizzato dal Rotary club Tradate. Al convegno interverranno relatori specialisti che tratteranno i diversi aspetti del rapporto salute-alimentazione. – Tutto il programma

Luvinate – Cos’è successo in quei giorni di fuoco? Cos’ha causato l’incendio nei mesi successivi? E quali sono i progetti per difendere la montagna? Di tutto questo si parlerà sabato 18 maggio 2019 dalle ore 17.00 nella Sala Consiliare di Luvinate durante l’incontro “Il futuro del Campo dei Fiori tra fuoco e acqua”. Il convegno promosso da Comune, Ente Parco e Consorzio Castanicoltori sarà proprio dedicato al futuro del Campo dei Fiori ed è inserito all’interno del programma della Fiera di Luvinate prevista solo per la giornata di sabato. Gli appuntamenti della giornata di domenica infatti, sono stati cancellati a causa delle previsioni meteo – Tutto il programma

Gazzada Schianno – Alpini in festa domenica 19 maggio a Gazzada Schianno per ricordare i 70 anni dalla fondazione del gruppo nato in paese nel 1949. Dalle 9 e 15 – Tutto il programma

Casciago – Buon compleanno Riarma Caffè. Appuntamento sabato 18 maggio in piazza Giovanni XXIII nel locale di Morosolo dalle 18.30 – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – La graziosa frazione di Caldana (Cocquio Trevisago) sta per trasformarsi in una piccola capitale degli scacchi dove generazioni di amanti di re e regine, si sfideranno all’ombra della figura di Esteban Canal. Per tutto il weekend – Tutto il programma

Malnate – “Lavoro, occupazione, sviluppo sostenibile” una sfida per la società del terzo Millennio. È questo il titolo dell’incontro che si terrà sabato 18 maggio alle 20 e 45 al centro sociale ricreativo culturale “Lena Lazzari” (via Marconi 16) di Malnate. – Tutto il programma

Venegono Superiore – Una serata con Valdenia Paulino, paladina dei diritti umani in Brasile. Sabato 18 maggio, alle 19 al Castello dei Missionari, incontro con Valdenia Aparecida Paulino, una delle figure di primo piano della lotta per i diritti umani in Brasile – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Sarà consegnata domenica 19 maggio la borsa di studio che l’associazione “Non basta il pensiero onlus” destina ogni anni alla ricerca sulla fibrosi cistica, per ricordare Delia Benetti, una ragazza di Lavena Ponte Tresa affetta da questa malattia. – Tutto il programma

Induno Olona – In programma per domenica la Festa delle Rose – Tutto il programma

Viggiù – Tre interessanti appuntamenti nel fine settimana a Viggiù, con tre iniziative che portano la firma dell’Associazione Amici dei Musei civici viggiutesi, delll’Amministrazione comunale edel Comitato “Salviamo San Siro alla Baraggia”. – Tutto il programma

Bicipace – Domenica 19 maggio torna Bicipace, l’iniziativa promossa da Legambiente che lo scorso anno ha registrato l’adesione di oltre duemila ciclisti. Diversi i punti di partenza per una carovana in bicicletta attraversa i territori del varesotto e dell’alto milanese, portando i colori dell’arcobaleno in ben 44 comuni: da Abbiategrasso a Gallarate, passando da Somma Lombardo, Olgiate, Legnano e ancora Busto Arsizio, Saronno, Castellanza, Lainate, Rho e tanti altri. In programma anche musica e laboratori per i più piccoli – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 18 maggio si svolgerà la Raccolta Alimentare promossa da Croce Rossa Italiana. L’iniziativa coinvolge i comitati di Gallarate, Luino e Valli, Medio Verbano, Varese e Valceresio, in collaborazione con Lions Club Varese Insubria.

Gallarate – Sabato 18 maggio Franchi sarà ospite ad Abitareleidee, via san Giovanni Bosco, Gallarate. Alle ore 17 intervista dell’autore per il documentario “Scrivo. Con tutta l’eleganza del corsivo”. Ore 18 presentazione del libro da parte dell’autore “Solitudini connesse” – Agenzia X – e firma copie. La serata sarà interattiva con alcune domande specifiche fatte da Gabriele Colombo sul tema della scrittura ai tempi di Facebook e continuerà con un aperitivo e una chiacchierata con l’autore intorno al bancone centrale di Abitare le idee. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Due incontri imperdibili per gli amanti dei libri alla Ubik di Busto Arsizio: il primo con Alessia Gazzola e il suo ‘Lena e la tempesta’, previsto per sabato 18 maggio alle 11,00 e il secondo con la giallista Alice Basso, che il 26 maggio alle 11,00 presenterà ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ il quinto capitolo della serie che ha per protagonista Vani Sarca. – Tutto il programma

Gornate Olona – A cena per scoprire storie e sapori di una volta, appuntamento al Monastero. Sabato 18 maggio andrà in scena al Monastero di Torba, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, un viaggio culinario alla scoperta delle tradizioni alimentari con visita guidata e cena. Su prenotazione – Tutto il programma

SPORT

Canottaggio – Gavirate accoglie il meglio del remo paralimpico. Tra il 17 e il 19 maggio si disputa la 13a edizione della Regata Internazionale di pararowing, ma intanto la società ospita anche il “campus” per i Paesi emergenti. In acqua anche i master e i giovani per un totale di almeno 1.500 atleti – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Piano Milano City fa tappa a Varese. Il programma varesino è per domenica e prevede alle ore 11.00 l’esibizione “Piano Leggendo” di Daniele Longo presso il Teatro Santuccio: una iniziativa gratuita pensata per i bambini e le famiglie. Alle ore 18.00, ai Giardini Estensi, Ettore Bove ripropone anche a Varese il suo “Bohemian Rhapsody”, concerto omaggio ai Queen. Alle ore 21.00, sempre presso i Giardini Estensi, sarà invece la volta delbconcerto di Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore dei Subsonica. – Tutto i programma

Somma Lombardo – Sono molti i musicisti che tra maggio e giugno arriveranno per festeggiare il compleanno di Somma Lombardo. Proprio in occasione del sessantesimo anniversario della città, l’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “Pomodori music”, il “Club Tenco” di Sanremo e la rivista musicale “Buscadero” ha organizzato una rassegna musicale con ospiti prestigiosi italiani e internazionali. Gli eventi inizieranno il 17 maggio – Tutto il programma

Busto Arsizio – Ultime settimane di Circolo Gagarin prima della pausa estiva: ci aspetta un week-end intenso che inizia con Materia Oscura, la serata pensata per l’universo musicale “heavy”, coi live di MMMD Mohammad [Grecia] + Domiziano Maselli. Si continua sabato con BACLÁ – visual & music fest in compagnia di Gaspare Pellegatta. Domenica si conclude la nostra rassegna letteraria Sperimentalet con la presentazione del romanzo a fumetti Lamiere, di Deninotti, Fontana, Ruvidotti. – Tutto il programma

Castellanza – Grazie ad una nuova partnership della LIUC – Università Cattaneo con i Cameristi della Scala, domenica 19 maggio, alle ore 10.30, l’Università ospita le prove generali del concerto che sarà eseguito la sera stessa presso il Teatro alla Scala. Il programma del concerto è dedicato al flauto e vedrà l’esecuzione, tra l’altro, di due brani in prima assoluta, uno di Michael Nyman e l’altro di Krzysztof Penderecki. – Tutto il programma

CINEMA – Le uscite e la programmazione nelle sale