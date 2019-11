Si accendono le luci di Natale e della solidarietà

Le luci di Natale si accendono e inizia il conto alla rovescia al giorno di Natale. Le città si riempiono di iniziative e di tanti eventi per grandi e piccini. Senza dimenticare i meno fortunati, è il fine settimana della colletta alimentare.

LA COLLETTA ALIMENTARE

Sabato 30 novembre, per il 23esimo anno consecutivo, nei supermercati di tutto il Paese si terrà la giornata della Colletta Alimentare, la più vasta occasione di dono a disposizione dei cittadini, coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare di Milano. Un evento che coinvolgerà oltre 13mila punti vendita in tutta Italia e 145000 volontari che raccoglieranno i prodotti che poi serviranno quasi 8000 strutture caritative e circa un milione e mezzo di persone bisognose. – TUTTO IL PROGRAMMA



NATALE

Varese – Più luminoso e partecipato che mai il Natale a Varese inizia il 30 novembre con l’accensione dell’albero a far luce sul Blak Friday, l’apertura dei mercatini e la prima Xmas Parade, da piazza Repubblica a piazza Monte Grappa. Ed è solo l’inizio di un programma denso di eventi e di novità che porterà il Natale ad accendersi in tutta la città, dai rioni più periferici al gioiello del Sacro Monte. Il ricco programma del Natale 2019 nella città giardino è articolato su quattro grandi temi: “Luci in città”, “I Giardini di Natale”, “Incanto al Sacro Monte” e “Natale sotto casa”. – Tutto il programma

Varese – A Casbeno si accende il Natale delle famiglie. La 17^ edizione per “Natale a Casbeno” dal 30 novembre al 1 dicembre coinvolge il quartiere con il mercatino a tema, street food, spettacoli, fiaccolate e creatività per i bambini – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 le sale di Villa Porro a Lonate Pozzolo in Via Roma, 5 saranno aperte al pubblico e ospiteranno pezzi unici di Arti Decorative e Design appositamente realizzati da creativi italiani per l’evento “Aspettando il Natale. Arti decorative e design”. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Sabato 30 novembre, dalle 14 alle 21 e domenica 1 dicembre dalle 10 alle 19, a Somma Lombardo torna la decima edizione di Natale al Castello e nel centro Città 2019. Come da tradizione, anche quest’anno la suggestiva cornice offerta dal Castello Visconti e il centro storico cittadino di Somma Lombardo ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale, che vedranno la partecipazione di numerosi e selezionati espositori artigiani e hobbisti, provenienti da molte regioni d’Italia, che proporranno creazioni uniche artigianali e golosi stand gastronomici. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Fino al 29 dicembre, il Reame dei Ghiacci è il protagonista assoluto del Natale a Volandia, il parco e museo del Volo a un passo da Malpensa. Attività per bambini, spettacoli di magia, pupazzi e bolle di sapone animeranno i weekend che ci separano dal Natale e quello immediatamente successivo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – L’arte invade le vie del Natale con “Buskers Arsizio”. L’iniziativa è organizzata da Comitato Commercianti del Centro Cittadino e dalla cooperativa Il villaggio in città. Artisti strada invaderanno i quartieri e il centro – Tutto il programma

Malnate – Manca meno di un mese a Natale ma a “La Finestra”, l’associazione malnatese che si occupa di sostegno alle persone con disabilità intellettiva e relazionale, lo spirito natalizio è già entrato dalle porte della sede di via Di Vittorio. I cancelli si apriranno quattro domeniche di fila (dalle 14.30 alle 18.30) per il mercatino con le tante idee regalo manufatte dai ragazzi dell’associazione. Prima apertura l’1 dicembre, poi l’8, il 15 e il 22. – Tutto il programma

Caronno Varesino – A Caronno Varesino torna il 1° dicembre “Fantasie di Natale”, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale per festeggiare tutti insieme, adulti e bambini, l’arrivo delle festività natalizie. Quest’anno “Fantasie di Natale” si terrà in Piazza Mazzini e nella cornice del rinnovato Parco comunale dell’”ex Villa Menni”, inaugurato qualche mese fa. Dalle 10 alle 18 – Tutto il programma

Legnano – Il Bianco Natale a Legnano arriva l’1 dicembre. Bianco come le luci che punteggiano le vie della città, come la neve che ricopre gli addobbi, come la barba di Babbo Natale e quella dei suoi fedeli gnomi protagonisti del Calendario dell’Avvento 2019. – Tutto il programma

Como – A Como continua La Città dei balocchi”. Le illuminazioni si trovano in piazza del Duomo, piazza Volta, piazza San Fedele e Piazza Verdi – Tutto il programma

Lugano – Dal 30 novembre Lugano si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. Un’edizione ricca di novità che vedrà Lugano trasformarsi nella “Città del Natale”, oltre ai tradizionali mercatini, a proposte gastronomiche, spettacoli musicali, animazioni per i bambini e la grande festa di Capodanno, l’evento si arricchirà di una pista di ghiaccio, di uno scivolo per slittini e snowtube, proiezioni architetturali e tanto altro – Tutto il programma

Ornavasso – Fino al 29 dicembre la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso (Lago Maggiore) è aperta. In programma anche tanti eventi – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Dall’arte del fumetto alla quadrilogia di Gualtiero Gualtieri. Quattro eventi in tre giorni per le Biblioteche civiche della città giardino: due presentazioni di libri e un incontro sulla cultura indiana in via sacco e un incontro con i fumettisti per bambini e ragazzi – Tutto il programma

Casciago – Casciago va sulla Luna con le foto di Luca Leone. Inaugura sabato 30 novembre la mostra “50 anni dall’Apollo 11”, visitabile fino all’8 dicembre, nelle sale del Comune di Casciago, in Largo De Gasperi all’interno della splendida Villa Castelbarco. – Tutto il programma

Gavirate – Il giorno 30 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.00 alla Sala Consiliare di Gavirate, e con il patrocinio dello stesso Comune, l’ Associazione “Del Sorrriso” di Gavirate invita ad un incontro di presentazione delle proprie attività, che si concluderà con lo scambio degli auguri di Natale. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Artisti al Castello di Monteruzzo per mettere le donne “al centro del mondo”. Venerdì 29 novembre, alle 21, la settimana contro la violenza si chiude una serata con Cesarina Briante e Angelo Ceriani che vedrà coinvolti anche artisti del territorio – Tutto il programma

Ternate – Ternate di prepara a un fine settimana di festa. Tre giorni tra prodotti tipici, vino, intrattenimento e musica dal vivo. Si tratta di “un lago di Vino”: la rassegna enogastronomica che si terrà al parco Berrini di Ternate in riva al Lago di Comabbio tra il 29 novembre e il primo di dicembre 2019. – Tutto il programma

Induno Olona – “LiberamenteEVA”, un evento tra arte, letteratura e partecipazione civica, realizzato in collaborazione con il gruppo artistico Zer’Art, ed il gruppo di lettura Le Parole e Le Cose. L’appuntamento è per domenica 1° dicembre a partire dalle ore 20.30 alla Fabbrica Zer’Art, in via Solari 4. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 30 novembre 2019 alle ore 18 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da via Valsecchi 21, complesso Auditorium) Marco Marcuzzi presenta la sua ultima fatica libraria, “Ghiaccio tagliente a Ghirla”, edito con i tipi di Pietro Macchione editore. – Tutto il programma

Gallarate – Continua per tutto il fine settimana Duemilalibri – Tutto il programma

PRESEPI

Castiglione Olona – Il Circolo Culturale Masolino da Panicale, con il Patrocino dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Castiglione Olona, allestirà dal 1° dicembre al 6 gennaio 2020, nelle giornate di domenica e festivi (escluso Natale), presso il locale “Specchio dei tempi”, nel centro storico di Castiglione Olona, la seconda edizione del Presepio di Masolino – Tutto il programma

SPORT

Varese – Domenica 1 dicembre al MIV la presentazione del calendario invernale dedicato agli sciatori disabili che ha ricevuto anche il patrocinio di Regione Lombardia. Ingresso libero – Tutto il programma

Gazzada Schianno – L’Assessorato alla cultura e sport di Sumirago in collaborazione con il Club Volley Italia Trapiantati e Dializzati , il Comune di Mornago, la Volley Sumirago e Insubria Volley Mornago e le associazioni del territorio organizzano due eventi nell’ambito dell’iniziativa “Ricomincio da me“. Il primo appuntamento è per sabato 30 novembre alle 9 all’Istituto Superiore “J.M. Keynes” di Gazzada Schianno – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Al Twiggy torna il karaoke di Ariele Frizzante. L’appuntamento è per sabato sera quando nel locale si potranno cantare le canzoni più belle e più brutte della storia della musica a squarciagola e con una sola regola: divertirsi. Venerdì dj set, domenica Angelo Leadbelly Rossi – Tutto il programma

Varese – Violino e pianoforte per un omaggio a Schubert. Venerdì 29 novembre alle 20.30 all’Accademia musicale si esibiscono il violinista Manrico Padovani e la pianista Mariangela Vacatello, con un programma tutto dedicato a Schubert – Tutto il programma

Busto Arsizio – Una serata dedicata ai cantautori quella in programma per sabato sera, 30 novembre, al Circolo Gagarin e organizzata da Never Was Radio. Sul palco dello spazio di Via Galvani infatti, si esibirà Umut Adan, il cantautore di Istanbul, che ben riesce ad esprimere la complessità e l’instabilità sociale e politica della Turchia attuale. Ad aprire la serata Garry Pitcairn, italiano e fuori dal coro, che guarda ai mostri sacri internazionali e alla loro capacità di dissezionare l’animo umano e i suoi lati più oscuri. – Tutto il programma

Taino – Un vero e proprio “tris d’assi” è pronto a sbarcare e portare nuova musica nel Basso Verbano. Sabato 30 novembre, alle 21, al Teatro dell’Olmo di Taino si terrà il primo concerto di Jobi Trio che presenterà l’EP d’esordio “Midnight Sun”. – Tutto il programma