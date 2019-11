Inizia il calendario dell’avvento, tra lucine e creatività

Pronti o no il Natale inizia questo fine settimana con decine di appuntamenti che coinvolgono i bambini tra piazze e mercatini, alberi da illuminare, spettacoli di magie, letterine e tanta creatività a tema, cui sfuggono pochi eventi, ma di grande qualità per soddisfare ogni idea di divertimento per i bambini e i genitori che li accompagnano.

Attenzione al meteo che promette solo per tutto sabato, ma domenica potrebbero arrivare le piogge (meglio verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi in caso di maltempo).

EVENTI

Varese: parte sabato pomeriggio e prosegue per tutta la giornata di domenica la 17^ edizione di “Natale a Casbeno”, con il mercatino a tema per le vie del quartiere, street food, spettacoli di magia, il viaggio dei Re magi, una fiaccolata, due concerti e tanti laboratori per i bambini > Scopri di più

Varese: inizia con un’inedita “Xmas Parade” il Natale della città giardino: tutti i bambini sono invitati a partecipare, possibilmente vestiti a tema. Si parte da piazza Repubblica alle ore 17 e si arriva in piazza Monte Grappa per accendere insieme il grande albero di Natale e dare via ai mercatini > Il programma

Busto Arsizio: l’arte di strada invade il centro città con la prima edizione di “Buskers Arsizio”promossa dal Comitato commercianti del Centroe dalla cooperativa Il villaggio in città, con tantissimi spettacoli di 9 diverse compagnie e un laboratorio per imparare a costruire i burattini > Leggi l’articolo

Induno Olona: il mercatino di Natale solidale con “Michi Raggio di sole” a sostegno della ricerca sull’oncologia pediatrica, sarà allestito in sala Bergamaschi, in piazza Giovanni XXIII (di fianco alla chiesa)> Il programma completo

Castellanza: La Corte delle Meraviglie aprirà le porte sabato alle ore 16 con l’accensione delle luci dell’albero di Natale, giochi e divertimenti per tutta la famiglia e lo spettacolo del Mangiafuoco Gabriele Medini del Circo Medini. In programma anche aperitivi nel parco, trucca bimbi, atelier fotografico con Babbo Natale e laboratori creativi > Per saperne di più

Somma Lombardo: sabato pomeriggio e poi domenica per tutto il giorno torna la decima edizione di Natale al Castello Visconti, con il tradizionale mercatino a tema, golosi stand gastronomici, il villaggio di Babbo Natale, un cantastorie itinerante e uno speciale spettacolo al tramonto di sabato > L’evento

Somma Lombardo: fino al 29 dicembre, il Reame dei Ghiacci è il protagonista assoluto del Natale a Volandia, il parco e museo del Volo a un passo da Malpensa. Attività per bambini, spettacoli di magia, pupazzi e bolle di sapone animeranno i weekend che ci separano dal Natale e quello immediatamente successivo > L’iniziativa

Caronno Varesino: tornano a partire dal 1° dicembre le “Fantasie di Natale”, con il tradizionale mercatino a tema, il Villaggio di Babbo Natale popolato di elfi e, al calar delle tenebre, accensione ufficiale dell’albero tra Piazza Mazzini e il rinnovato Parco comunale dell’”ex Villa Menni” > Tutto il programma

GIOCHI E LABORATORI

Varese: la Biblioteca dei ragazzi sabato 30 pomeriggio ospita il disegnatore Francesco Castelli e lo sceneggiatore Tommaso Valsecchi per l’incontro “Come nasce un fumetto?” in cui guideranno piccoli e giovani artisti alla scoperta del mondo dei fumetti > Leggi qui

Busto Arsizio: il pittore Francesco Zavatta invita i bambini al Museo Marliani Cicogna, che ospita la sua personale “Open space”, nel pomeriggio di sabato 30 novembre alle ore 15 per un laboratorio con il materiale di Creo-Mi > Qui tutti i dettagli

Gallarate: nuovo appuntamento sabato pomeriggio con “I luoghi del leggere” che propongono l’iniziativa gratuita “Chi è entrato in biblioteca?”. Le bibliotecarie leggeranno ai bambini la la storia di “Un leone in biblioteca” e poi ciascuno realizzerà il proprio felino da portare a casa > Scopri come partecipare

Gornate Olona: speciali visite guidate per adulti e bambini al mattino e nel primo pomeriggio al Monastero di Torba. E poi, alle ore 15 il laboratorio per creare un presepe con materiale di riciclo e foglie, ghiande, bacche e rametti raccolte dai bambini perlustrando la natura intorno a Torba > Tutti i dettagli dell’iniziativa



Ranco: prosegue il viaggio della Casa degli scarabocchi nelle tradizioni natalizie europee. Sabato pomeriggio un nuovo laboratorio artistico di manualità creativa per bambini si intitola “Dal granoturco agli angeli”, per scoprire insieme la tecnica tradizionale slovacca di composizione di statuine “Bábiky zo šúpoliaquesta” > Come partecipare

Varese: a Villa Panza i bambini scoprono l’arte di Lucio Fontana con il laboratorio “Storie di carta”, in cui cimentarsi in una serie di rielaborazioni personali dell’opera dell’artista e scoprire come anche un semplice foglio di carta possa aprire all’infinito > I dettagli dell’evento

Gavirate: al Chiostro di Voltorre nuovo appuntamento con i laboratori per le famiglie di Remida domenica dalle ore 14.30 alle ore 18 con “Aspettando il Natale“, per realizzare insieme ornamenti e decorazioni da portare a casa. Prenotazione obbligatoria scrivendo a remida.varese@gmail.com.

Gallarate: domenica pomeriggio al MAGA c’è una “Gita al museo. Come coloravano nel medioevo?”. Partendo dalla lettura del libro “Pezzettino” di Leo Lionni, i bambini impareranno l’antica e splendida arte del mosaico e creeranno tutti insieme una grande opera da lasciare esposta al museo > Leggi di più

Gornate Olona: continua “La magia del Natale” al monastero di Torba con speciali visite guidate in mattinata e nel pomeriggio un laboratorio per bambini con le mani in pasta, pronti a preparare gustosi Biscotti di Natale > Qui i dettagli

GIOCHI E SPETTACOLI

Arsago Seprio: sabato e domenica c’è la terza edizione di LEt’sGO, l’esposizione di creazioni LEGO cui possono partecipare grandi e piccini, cui è dedicata una speciale area gioco > Come partecipare

Varese: la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 torna al cinema Nuovo domenica pomeriggio alle ore 15 con la proiezione de “Il re leone”, il film > La rassegna

Induno Olona: gli gnomi hanno nascosto dei tesori nel Bosco dei colori attorno al Castello di Frascarolo. Ma per fortuna c’è una mappa che nel pomeriggio di domenica aiuta i bambini a ritrovarli > Per saperne di più

FUORI PORTA

Como: il capoluogo lariano sotto Natale si trasforma nella Città dei balocchi, con sfavillanti giochi di luce e proiezioni capaci di rendere fantastici e coloratissimi i monumenti e i percorsi storici > Scopri come arrivarci

Macugnaga: dal 23 novembre torna “La regina dei ghiacci” con il suo regno dove immergersi nella magica atmosfera della favola ispirata a Frozen, tra ghiacci spettacoli > I dettagli dell’evento

Ornavasso (VB): trenini sotterranei, boschi incantati, igloo delle fiabe, antichi mestiri, il presepe bianco e tanti spettacoli di sabbia per la decima edizione della “Grotta di Babbo Natale“, alle grotte di Ornavasso, tutti i fine settimana a partire da sabato 16 novembre > Tutto il programma

Lugano: Swissminiatur, le miniere, il parco avventura, il museo del cioccolato. Tante le attività per le famiglie nei dintorni di Lugano > Leggi l’articolo

Milano: “I love Lego” è la nuova mostra allestita con oltre un milione di mattoncini al Museo della Permanente dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. Nei giorni di domenica spazio ai laboratori “Legolando” offerti a bambini e famiglie su prenotazione > Scopri di più

PER MAMMA E PAPÀ

Besozzo: “Come pensano i bambini?” è il titolo degli incontri in programma per sabato30 novembre alla Bottega delle Scoperte con Andrea Sola. Al mattino per gli insegnanti e nel pomeriggio con i genitori > Scopri di più

Serate libere: per le mamme e i papà in libera uscita, scoprite qui le iniziative di svago in programma per questo weekend > Che fare nel weekend