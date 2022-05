A Cassano Magnago torna la sagra del cinghiale e della fiorentina

La bella stagione si avvicina, anche se la sera fa ancora quel freschino perfetto per un gustoso piatto caldo, vero? Da venerdì 20 a domenica 22 maggio, presso l’area feste di via 1 Maggio a Cassano Magnago è in programma la sagra del cinghiale e della fiorentina.

L’area feste è al coperto quindi l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Una festa in completa sicurezza che racchiude i gusti e i profumi della Toscana.

Cucina tipica toscana, divertimento e birra a fiumi, il mix perfetto per passare un weekend in allegria e spensieratezza per tutte le età.

Non perdetevi i deliziosi piatti della tradizione toscana: tagliatelle al sugo di cinghiale, panzanella, la mitica fiorentina, cantucci e molto altro.

Cosa si mangia

Primi

Panzanella (pane, pomodoro, cetrioli, basilico) 7 €

Tagliatelle al sugo di cinghiale 9 €

Pasta al pomodoro 7 €

Secondi

Fiorentina 1 kg con patate fritte e salsa tartara 47 €

Costata 600 g con patate fritte 21€

Rosticciana alla griglia (costine) con patate fritte 13 €

Salmì di cinghiale 13 €

Patate fritte 4 €

Dessert

Cantucci con vin santo 4 €

crema cotta ai frutti di bosco e vaniglia 4 €

Il programma

Venerdì 20 maggio

Dalle 19.00 alla 1.00

Servizio ristorazione e bar, tappeti elastici per i più piccoli

Karaoke alle ore 22.00 con Ariele Frizzante’s karaoke

Sabato 21 maggio

Dalle 19.00 alla 1.00

Mike Pastori & his new dodos (international spaghetto covers) live

Domenica 15 maggio

Pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e apertura serale dalle 19.00 fino alle 00.30

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE!

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

oppure chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Disponibile anche servizio di take away.