Beppe Gambetta presenta “Dichiarazioni d’amore” al Musical Box di Besozzo. Appuntamento con la presentazione di libro e cd domenica 8 maggio alle 18 (ingresso libero), modera Aldo Pedron.

Storie d’incontri inaspettati, passioni, musiche e cibi conviviali per tornare a stare insieme. Stare insieme nella bellezza della musica, nell’ironia, nel buon cibo può essere una chiave per sperare in un mondo migliore? Beppe Gambetta prova a rispondere a questa domanda rivivendo gli incontri e le “dichiarazioni d’amore” che hanno segnato la sua carriera di artista indipendente. Sono dichiarazioni d’amore per la musica, le canzoni, la chitarra acustica, il viaggio, i Maestri e Padri dell’arte, il calore del pubblico, la ricerca, le culture altre, i festivals, gli amici, Genova, i workshops, le jam sessions, le orchestre di chitarre, le Acoustic Nights, la Sampdoria, il soffritto a base di aglio, cipolla, porcini, prezzemolo e pepe.

Una guida allo stare insieme raccontata con leggerezza e sincerità.

Beppe Gambetta è un musicista, ambasciatore dell’arte, che da più di quarant’anni continua a stupirci per l’unicità e l’originalità dei suoi progetti nati tra le due sponde dell’Atlantico. E’ chitarrista acustico, cantautore, produttore e didatta e la sua arte è alimentata soprattutto dalla curiosità che scaturisce dal viaggio, dall’incontro e dalla ricerca. Ha riportato in vita artisti dimenticati, divulgato e reinventato tecniche di chitarra popolare, prodotto spettacoli indimenticabili e tanta musica originale per cui è amato e rispettato sulla scena internazionale.