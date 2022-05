Giornata del Verde Pulito a Caronno Pertusella

Domenica 15 maggio con ritrovo in via Monsignor Banfi angolo via Sacro Monte appuntamento con la “Giornata del Verde Pulito” organizzata dall’Associazione Ricki Il Riccio

Appuntamento con l’ambiente a Caronno Pertusella.

Domenica 15 maggio con ritrovo in via Monsignor Banfi angolo via Sacro Monte appuntamento con la “Giornata del Verde Pulito” organizzata dall’Associazione Ricki Il Riccio in collaborazione con l’assessorato allʼAmbiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Caronno Pertusella: alle 14 cittadini, a volontari e associazioni del territorio verranno consegnati materiale per la raccolta rifiuti prima della partenza per via Boschetti dove verrà effettuata la pulizia; alle 16 spostamento alla scuola Ignoto Militi per “Ri…giocando”.

Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali (tel. 02 96512307/8) o al Consorzio Parco del Lura (tel. 031 901491). In caso di maltempo la Giornata del Verde Pulito verrà rinviata al 22 maggio 2022.