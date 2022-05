A Ispra il concerto jazz dei NefEsh Trio

In scena Davide Tedesco al contrabbasso, Manuel Buda alla chitarra, Daniele Davide Parziani al violino.

Mercoledì 25 Maggio appuntamento in musica al Club House di Ispra, alle ore 21. In scena i NefEsh Trio con Davide Tedesco al contrabbasso, Manuel Buda alla chitarra, Daniele Davide Parziani al violino.

Ritmi travolgenti, strumenti a corda che si fanno percussioni, e poi momenti di struggente intimità, in un viaggio sonoro che ha come terra d’origine la musica ebraica per arrivare al Jazz ed altre contaminazioni.

L’evento è organizzato da Associazione Culturale Europea – Concert&Music&Art.