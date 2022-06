La stagione musicale di Luvinate riparte con il concerto “Ebony for Ucraina”

Domenica 5 giugno alle 21, presso la Chiesa Parrocchiale, ci sarà “Ebony for Ucraina”, il primo evento della stagione musicale del Comune di Luvinate, organizzata per la quattordicesima volta dall’associazione MusicArte.

L’ensamble “Ebony” è un’idea di Fausto Saredi, per dare la possibilità ad allievi, amatori e professionisti di esplorare il repertorio del “Coro di clarinetti”, una vera e propria orchestra in cui compaiono tutti gli esponenti della variopinta famiglia di questo strumento. Strutturato oggi come corso, che proprio in questi giorni si sta tenendo presso la sede di Luvinate dell’Accademia, ha già un repertorio che spazia dalla musica barocca di Bach, fino all’800 di Rossini, arrivando a toccare il ‘900 storico e quello più moderno e anche popolare, come la musica Yiddish, i tanghi di Piazzolla, la musica da film di Morricone e quella leggera dei Beatles e dei Queen, attingendo quindi a trascrizioni e arrangiamenti ma anche pagine originali per questo tipo di ensemble.“Il concerto di domenica sera –sottolinea dice il direttore artistico Roberto Scordia- “è una “presentazione” del clarinetto sotto varie vesti e generi musicali, dove allievi e docenti si alternano in gruppi diversi con generi musicali interessanti fino a sfociare in uno Sketch “buffo” dal titolo “Clarinettisti allo sbaraglio” dove i personaggi di Enea Fonti (clarinettista e attore) e la voce di Benedetta Giorgi Pompilio (clarinettista) renderanno più familiare questo strumento che, parecchi anni fa, stregò anche Mozart”.

La prima serata –sempre a ingresso gratuito- sarà destinata alle famiglie ucraine scappate dalla guerra. Verrà promossa una raccolta fondi e l’intero importo servirà ad acquistare prodotti necessari alle famiglie “adottate” dai nostri territori”. L’appuntamento è per domenica 5 giugno alle 21, presso la Chiesa parrocchiale di Luvinate.

Info su www.musicarteclassica.it o alla mail musicarteclassica@libero.it