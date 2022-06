Negozi aperti giovedì e venerdì sera a Busto Arsizio

Sarà il primo di una serie appuntamenti di attività in centro città. In agosto tutti i venerdì saranno dedicati ai giochi antichi in piazza

Nell’ambito di Busto Estate, questa settimana ritorna, con una grande novità, il tradizionale appuntamento con le serate di apertura dei negozi e dei locali: alla serata del giovedì, ormai diventata un’abitudine in particolare per i giovani, si aggiunge il venerdì sera che sarà dedicato soprattutto alle famiglie con eventi che inizieranno all’ora dell’aperitivo e con i negozi aperti fino alle 22.

Giovedì 16 giugno alle ore 21.00 in piazza Santa Maria ci sarà una dimostrazione di arti marziali, difesa personale, danza classica e moderna a cura del Budokan.

Venerdì 17 giugno a partire dalle ore 18.30, a cura del Comitato Commercianti e del Distretto del Commercio, in collaborazione con il Vespa club Amicinvespa, è in programma 50 Special, una serata revival dedicata alle mitiche Vespe che saranno esposte per le vie del centro. I cittadini potranno partecipare a un quiz presentandosi alle diverse postazioni sparse per il centro: chi avrà risposto a tutte le domande avrà un omaggio. Per i fotografi sarà a disposizione una piccola area shooting con modelle.

Alle ore 20.30 in piazza san Giovanni la scuola di ballo Flamboyan presenterà uno spettacolo di danza. Durante la serata saranno raccolti fondi per AUBAM, associazione che da anni accoglie bambini dall’Ucraina.

Sarà il primo di una serie di venerdì in cui sono previsti una sfilata di moda (1 luglio), un’ambientazione mobile di Alice nel Paese delle Meraviglie (8 luglio), Biciinbusto (22 luglio), uno spettacolo di cabaret (29 luglio).

In agosto tutti i venerdì saranno dedicati ai giochi antichi in piazza.

Un’estate ricca di sorprese per chi vorrà riscoprire il piacere di fare shopping in centro anche nelle ore serali.