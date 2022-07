Concerto solista al Salone Estense di Varese per il maestro Marcello Pennuto

Terzo appuntamento nell’arco di due mesi e mezzo a Varese per il maestro Marcello Pennuto. Dopo gli eventi del 3 maggio con l’orchestra con organico sinfonico e coro al teatro di Piazza Repubblica, e del 30 maggio al Salone Estense con l’orchestra in versione cameristica e ospite d’onore Fabien Thouand, primo oboe della Scala, il prossimo appuntamento sarà lunedì 18 luglio (alle 21) al Salone Estense in veste di pianista solista.

Il titolo consente di farsi un’idea di ciò che verrà proposto: “Beethoven, Chopin, Leopardi: la notte, la luna. Suggestioni musicali e letterarie”

Nello specifico, i brani in programma saranno:

1^ parte

L.van Beethoven Sonata op.13 in do min. “Patetica” ( Grave – Allegro di molto e con brio – Adagio cantabile Rondò [Allegro]

L.van Beethoven Sonata in do diesis min. op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna” (Adagio sostenuto -Allegretto – Presto agitato)

2^ parte

F. Chopin

2 Notturni op. 9 n.1 n sib min. n. 2 in Mi b magg. Valzer in la min. op. 34 n. 2

2 Notturni op. 15 n. 1 in fa magg. 2 in fa diesis magg.

Valzer in do diesis min. op.64 n.2 Notturno op. 27 n.2

Scherzo n. 2 op.31

Ciascun brano sarà alternato con letture tratte da componimenti di Leopardi e anche da lettere dei compositori.

Il concerto è patrocinato dal Comune di Varese. I biglietti d’ingresso saranno in vendita la sera del concerto a partire dalle 18 presso il salone estense. Posto unico: 10 euro. Ridotto fino a 25 anni: 5 euro