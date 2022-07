A Lonate Ceppino un concerto dei 7Grani per ricordare le vittime della strada

Sabato sera, 9 luglio, dalle ore 20:45 al Centro Pastorale “Chiara Luce Badano” di Lonate Ceppino, dall’associazione “Vivere – familiari Vittime della strada-odv” organizza un concerto rock per ricordare “Un amico/a che non c’è”.

Suoneranno i 7Grani con propri brani originali che hanno presentato nei loro tour e con canzoni dei più conosciuti cantautori. Ingresso gratuito.

«Con questa serata – spiegano gli organizzatori – si vogliono ricordare tutti coloro, bambini, giovani e anziani che hanno lasciato la vita in incidenti stradali, sul lavoro, nelle guerre, che per falsità chiamano operazioni speciali o conflitti, nelle violenze in famiglia, da parte della criminalità, che sono morti per malattia, per mancanza di cibo e per rammentare i più fragili che spesso sono distanti dal nostro cuore. Stranamente, come dice papa Francesco, non abbiamo mai avuto più informazione di adesso ma continuiamo a non sapere cosa succede nella realtà. La musica è un linguaggio universale, dà uno slancio all’immaginazione, un influsso alla tristezza, e rallegra la vita delle cose. Un grande chitarrista, negli anni 70 diceva che noi facciamo della musica libera, che picchi forte sull’anima in modo da aprirla. Si chiamava Jimi».