Un sabato a Sant’Eusebio a base di Pulled Pork con Proloco di Casciago e Asd Bidone

Prima della festa di Sant’Eusebio (il 1 agosto, con il grande ritorno dei fuochi artificiali oltre ai momenti di festa, religiosi e non), come ormai succede da qualche anno le associazioni del paese si mettono a disposizione della comunità per preparare da mangiare nei weekend che precedono l’evento tanto atteso.

Si parte sabato 9 luglio con la Pro Loco e l’Asd Bidone, i cui mastri grigliatori prepareranno il Pulled Pork, panino con coppa/spalla di maiale cotta lentamente al barbecue, una carne tenera e succulenta, sfilacciata e condita con salsa bbq da gustare abbinato al coleslaw, la tipica insalata di cavolo e carote. Lo stand gastronomico apre alle 19.00/19.30, per il Pulled Pork è obbligatoria la prenotazione (cliccando QUI https://forms.gle/qiFKHQ71yEzFisLW9). In caso di pioggia le prenotazioni saranno evase con asporto. A disposizione anche salamelle, hot dog, pizza al trancio e tanto altro. La serata sarà a plastica ridotta: si può portare la propria borraccia per rifornirsi d’acqua o acquistarne una.

Sabato 16 luglio serata a base di tagliatelle al ragù di cinghiale e arrosticini, organizzata da Società di Mutuo Soccorso e Amici dell’Asilo, mentre sabato 23 luglio serata con menù a sorpresa organizzata dagli amici di Sant’Eusebio. Sabato 30 luglio dalle 19.30 serata fritto misto (su prenotazione sul sito della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio).

In caso di maltempo le serate di luglio verranno sospese. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione dei pasti con l’apposito link pubblicato sul sito della comunità http://www.comunitasant’eusebio.com entro il giovedì precedente l’evento. Il ricavato di queste serate verrà utilizzato per le opere di ristrutturazione della struttura, con l’intento di migliorarne l’utilizzo e renderla disponibile anche per le associazioni territoriali che ne faranno richiesta per eventi locali.