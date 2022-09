Angera sarà la Città delle mongolfiere sul Lago Maggiore

Angera sarà la Città della mongolfiera per un lungo weekend. L’appuntamento è dal 16 al 18 settembre sul lungolago di piazza Garibaldi.

Mongolfiere, street food, musica e mercatini saranno i protagonisti dell’evento di fine estate, promosso da Idrovolo, CortoMaggiore e Comune.

Il programma:

Venerdì 16 settembre:

“Un lago di musica” dalle 20 con gruppi musicali, animazioni per le vie del borgo e negozi aperti. Alle 21 al pratone sul lungolago le note de “La crisi band”

Sabato 17:

Ore 7.30: voli liberi in mongolfiera mentre dalle 12 alle 18 sono in programma i voli vincolati aperti a tutti. Alle 21 è in programma il “Night glow” con le mongolfiere illuminate che si alzeranno a ritmo di musica

Domenica 18:

Ore 7.30: voli liberi in mongolfiera mentre dalle 12 alle 18 sono in programma i voli vincolati aperti a tutti. Alle 18 il grande “Take off“, lo spettacolare decollo delle mongolfiere dal Platone.

Alcune informazioni sull’evento: i voli liberi sono solo dimostrativi e non prenotabili; non si possono prenotare i voli in anticipo; il programma dei voli è comunque soggetto alle condizioni meteo per motivi di sicurezza; verranno fatti salire i passeggeri in ordine di arrivo; i voli saranno limitati all’orario del programma che verrà pubblicato; le informazioni verranno date al Check in presso il tendone della manifestazione.