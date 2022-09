Risate in piazza a Busto Arsizio con i comici di Zelig e Colorado

Serata di cabaret in piazza Santa Maria a Busto Arsizio venerdì 9 settembre alle 21. L’evento è organizzato dal Comitato Commercianti del Centro, Confcommercio, Comune di Busto Arsizio e Distretto del Commercio vedrà la presenza di alcuni volti noti della comicità in tv a partire dal marnatese Max Pieriboni che sarà affiancato da Giorgio Verduci, Gigi Rock e Beppe Lodetti. Provengono tutti dai palchi più importanti della comicità da Zelig a Colorado Cafè.

L’appuntamento con le risate è per le 21 in piazza ma in caso di pioggia l’evento si sposterà al Museo del Tessile di via Volta.