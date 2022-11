“Sotto il ciel di Lombardia” al Teatro di Cuvio

Associazione GaEle presenta (con il patrocinio del Comune e della Proloco di Cuvio) il secondo evento de “La nota e il verso”, piccola rassegna d’autunno al Teatro comunale di Cuvio.

Domenica 13 novembre 2022 ore 18, con ingresso a offerta libera va in scena “Sotto il ciel di Lombardia”, musicisti e scrittori del nostro territorio tra ‘800 e ‘900.

L’incontro vuole unire musica e letteratura, con letture alternate ad ascolti musicali. Protagonisti sono poeti, scrittori e musicisti lombardi, noti e meno noti, attivi tra Otto e Novecento.

Si parlerà di prosatori come Carlo Linati, Cesare Angelini, Carlo Dossi o Riccardo Balsamo Crivelli. Non mancheranno poeti come Emilio Praga, Delio Tessa e Carlo Fortunato Rosti.

Le letture saranno intervallate dalle musiche pianistiche e dalle romanze di Marco Sala, Edoardo Ferravilla, Jules Burgmein, Amilcare Ponchielli, Arturo Buzzi Peccia, Gaetano Donizetti, Elisabetta Oddone, del varesino Francesco Morini e da canzoni popolari.

Con Mariachiara Cavinato, soprano, Francesco Miotti, pianoforte, Mario Chiodetti, narratore e voce.