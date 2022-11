A Varese lo spettacolo omaggio a De Andrè con Marina De Juli

“Faber…né per denaro, né per il cielo” è in scena al Salone Estense, dalle 17

Al Salone Estense di Varese il penultimo appuntamento di “Generazione Giovani” con lo spettacolo “Faber…né per denaro, né per il cielo, omaggio a Fabrizio De Andrè” di Marina De Juli, accompagnata dalla chitarra e voce di Andrea Cusmano, il violino e mandolino di Giulia Larghi, le percussioni di Silvio Centamore e la partecipazione dei cantanti Francesco Cremona e Martina Grassi. L’evento è in programma per domenica 4 dicembre, alle 17.

In scena Marina De Juli, attrice di lunga esperienza, soprattutto nel teatro di Fo-Rame, Andrea Cusmano, chitarrista e polistrumentista di musica folk e popolare salentina, Giulia Larghi, violinista, la cui esperienza spazia dal gipsy jazz, al swing, rock, folk, a musica per colonne sonore di film, Silvio Centamore, percussionista che ha suonato per lungo tempo con Van de Sfroos, Tonino Carotone e altri artisti nazionali e internazionali.

Un pomeriggio per rendere omaggio ad un grande cantautore che scriveva poesie non su pagine di libri, ma affidava i suoi versi alle canzoni, che sapeva parlare d’amore e di morte, che faceva parlare gli umili, gli oppressi, i disperati, i perdenti e che ci faceva capire l’importanza di essere liberi, liberi soprattutto di ragionare con la propria testa.

Più che un concerto, un percorso attraverso canzoni (da “Bocca di Rosa” a “Creuza de ma”, dalla “Canzone dell’amore perduto” a “Carlo Martello”, da “Marinella” a “Nella mia ora di libertà” e tante altre, racconti, immagini, citazioni per conoscere un po’ il pensiero e il mondo di “Faber”, come amava farsi chiamare Fabrizio De André: l’artigiano, che componeva solo per amore, né per denaro né per il cielo.

Anche in questa occasione, come nello spettacolo precedente, l’Associazione Verba Manent APS (organizzatore del progetto “Generazione Giovani” in partenariato con il Comune di Varese), in collaborazione con il Civico liceo musicale “Riccardo Malipiero”, ha coinvolto giovani cantanti del territorio: Francesco Cremona e Martina Grassi.

Prima dello spettacolo, ospiteremo gli artisti, Marco Aceti (presidente di Musica per Varese), Jasmine Labianco (cantante e insegnante) e Silvia Sartorio (attrice, regista) che racconteranno la loro esperienza artistica.

Al termine aperitivo per tutti. Ingresso a pagamento. Info: verbamanetprogetti@gmail.com.