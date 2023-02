“Il tizio che odia i musical” in scena a Olgiate Olona

Sabato 4 febbraio alle ore 21.00, presso il teatro Area 101 di Olgiate Olona, andrà in scena Il Tizio che Odia i Musical, alla sua seconda rappresentazione stagionale. Lo spettacolo è una produzione della compagnia Didisì Musical, giovane realtà sempre più presente nel panorama artistico e musicale della Provincia di Varese.

Dopo l’esordio nel mese di novembre del 2022 presso il teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, Il Tizio che Odia i Musical fa il bis, offrendo alla platea uno spettacolo sopra le righe, capace di conquistare il pubblico attraverso battute mordaci, musiche originali e personaggi difficili da dimenticare. Una comicità sferzante al limite del nonsense, in grado di sbalordire a più riprese lo spettatore, sarà la vera protagonista di questo show.

La storia narra di Paul (il famoso Tizio nel titolo dello spettacolo), un ragazzo di provincia con un lavoro qualunque e una vita noiosa. Insieme ai suoi colleghi e a Emma, la ragazza di cui è innamorato, sarà chiamato a salvare Hatchetfield – e forse il mondo intero – da una minaccia in arrivo dallo spazio. Un patogeno alieno converte gli abitanti della cittadina in zombie canterini mangia cervelli e trasforma la realtà in un musical scritto da un autore folle. Come andrà a finire? Il pubblico lo scoprirà solo dopo una lunga serie di colpi di scena!

«Siamo orgogliosi di portare sui palcoscenici del nostro territorio una horror comedy dallo spirito off-Broadway, una proposta originale che pensiamo possa avvicinare anche il grande pubblico a un nuovo genere di musical. I ragazzi del cast si sono dimostrati all’altezza della sfida, contribuendo al successo dello spettacolo con il loro entusiasmo e un talento coinvolgente» dichiara Giulia Pissetti, presidente dell’Associazione Didisì Musical.

Attrici e attori della compagnia sono stati supportati nella realizzazione dello spettacolo da un team di esperti, composto da Giulia Pissetti (coreografa), Alessia Cotardo (assistentecoreografa), Carlo Piotti (direttore vocale), Alessandro Molteni (direttore artistico) e Fabio Barcaroli (regista). Proprio grazie alla preparazione da loro assicurata, Il Tizio che Odia i Musical ha raggiunto il sold out già alla prima rappresentazione.

Per info e prenotazioni scrivere a didisimusical@gmail.com oppure chiamare +393342030079.