Giochi, pizzoccheri e comunità: torna la Sagra Settembrina di Morosolo

Dal 5 all’11 settembre una serie di eventi, feste, momenti di preghiera e cene per festeggiare l’appuntamento tradizionale per la comunità morosolese

Si parte martedì 5 settembre con un momento di preghiera dedicato a Maria alle 20.45, con ritrovo in Chiesa parrocchiale e inizio della processione dal Parco dei Ciliegi, Casa di Riposo, Scuola elementare, Oratorio e rientro in chiesa parrocchiale.

Sabato 9 settembre giornata di giochi e momenti ludici in collaborazione con l’Associazione Genitori della Scuola Primaria di Morosolo: dalle ore 16 spazio a giochi antichi, La Regina dei fiori (laboratori con la carta) e tante altre sorprese. La cena dalle 19 in collaborazione con la Pro Loco Casciago vedrà come piatto forte i pizzoccheri, con tante altre opportunità di scelta dalle salamelle alle patatine e così via. Come sempre, quando c’è la Pro Loco Casciago coinvolta, sarà una cena “plastic free”, senza bottigliette di plastica: portare la propria borraccia per l’acqua è quindi da segnare in calendario. La serata sarà animata da giochi e attrazioni per piccoli e grandi.

Domenica 10 settembre è il giorno della festa: alle 10.30 la messa, alle 11.45 aperitivo ed estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi, con la vendita di torte e fiori sul sagrato della chiesa. Lunedì 11 settembre preghiera per i defunti alle 20.45 in chiesa parrocchiale e messa per tutti i fedeli defunti.