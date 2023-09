Festa nel bosco a Luvinate con prodotti a km zero

Si fa festa tra gli alberi a Luvinate con Laboratorio Lanotti e Zona Franca. patrocinata dal Comune.

Domenica 10 settembre si terrà in via al poggio 19, zona scuderie, l’evento Festa del Bosco organizzato da Laboratorio Lanotti e in collaborazione con l’attività Zona Franca.

Durante la tutta la giornata si potrà assaporare piatti realizzati con prodotti a KM0, tra cui selvaggina di cervo e cinghiale, serviti con tagliatelle o polenta, provenienti dal parco Campo dei Fiori.