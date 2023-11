Eventi per bambini nel weekend del 3, 4 e 5 novembre tra Varese e provincia

Tempo variabile in questo primo fine settimana di novembre ricco di eventi che celebrano l’autunno tra caldarroste e laboratori a tema. In programma per i bambini anche spettacoli che parlano di pace, escursioni e viaggi spaziali. Parte sabato nelle librerie #ioleggoperché, la maratona solidale che promuove la lettura tra bambini e ragazzi ampliando le biblioteche scolastiche

EVENTI

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica torna il Mercato del Giusto Inperfetto con tante attività per i bambini. Al mattino spazio baratto, gioco libero Legopolis, laboratori creativi di bracciali, truccabimbi e “Le storie in attesa (di te!)” a cura di Valentina Maselli, autrice e regista teatrale, con replica dalle 14.30. Nel pomeriggio anche laboratori di danza e tanto divertimento – Tutto il programma

TRADATE – L’EcoPlanetario del Parco Pineta domenica pomeriggio propone ai piccoli astronauti Missione Marte, un viaggio spaziale alla scoperta del Pianeta rosso tra nuove scoperte e antichi miti e leggende – Scopri il programma

VARESE – Il Borducan si trasforma nuovamente in una piccola Hogwarts con l’allestimento a tema Harry Potter sarà presente fino al 5 di novembre: gli stendardi delle quattro casate saranno esposti sulla facciata, i personaggi più amati della saga saranno ospiti dell’albergo e gli elfi di casa cucineranno deliziose prelibatezze a tutte le ore – Tutte le informazioni

VARESE – Si intitola L’antica arte del kamishibai la mostra in corso in sala Veratti, tra butai di Chicco Colombo e workshop di pedagogia, sino al 20 novembre da mercoledì a domenica, ore 10 – 13 e 14.30 – 19 – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – Lunedì 6 novembre il Bibliobus farà tappa ai mercati nei quartieri di Beata Giuliana e di S. Anna con il suo carico di libri per adulti e bambini – L’iniziativa

SESTO CALENDE – È in programma una Castagnata sulle rive del Ticino domenica promossa dal rione Mulini di Sesto Calende – L’evento

SCUOLE – Da sabato 4 a domenica 12 novembre 2023 torna #ioleggoperché. Chiunque può andare in libreria e donare un libro alla scuola scelta e promuovere così la lettura tra bambini e ragazzi. Sono centinaia le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori e decine le librerie coinvolte tra Varese e provincia – Scopri come donare

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – “Al posto giusto” è lo spettacolo di e con Marina De Juli, liberamente ispirato a “Storia di Antenna”, pubblicato nella raccolta “Poesie di pace” di Mario Lodi, in programma domenica pomeriggio a Palazzo Estense all’interno della rassegna Generazione Giovani – Lo spettacolo

VARESE – Un condominio che non ti aspetti è lo spettacolo (gratuito) sugli alberi e i loro abitanti in programma domenica mattina al BioLab del Villaggio Cagnola della Rasa – Come partecipare

VARESE – Per la rassegna CinemaKids di Filmstudio 90 al Nuovo domenica pomeriggio è in calendario l’ultimo capitolo delle Tartarughe Ninja – Caos Mutante, impegnate in una nuova avvincente avventura – Scopri di più

CIVATE – Domenica pomeriggio il Festival Teatrale itinerante Terra e Laghi di Teatro Blu porterà in scena lo spettacolo per famiglie “La Bella e la Bestia” – I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – In vista dell’inverno il Parco Pineta domenica propone ai bambini “La locanda degli uccellini”, con tanti laboratori creativi per creare rifugi invernali per gli animali del bosco – Scopri il programma

ANGERA – Sabato pomeriggio a partire dalle ore 16 alla Kapannina c’è un laboratorio gratuito per bambini dedicato all’autunno e animato da letture a tema – Leggi di più

GITE ED ESCURSIONI

INARZO – Si festeggiano ancora le tenebre con Halloween in palude Brabbia, la favola itinerante proposta ai bambini e famiglie dai volontari Lipu per andare alla scoperta di strani personaggi naturali al calar della sera lungo i sentieri dell’Oasi protetta – L’evento

TRADATE – Tanti sentieri in natura da scoprire nella nuova domenica di Porte aperte al centro didattico scientifico del Parco Pineta – Scopri il programma

ORIGGIO – Il Parco propone per domenica 5 novembre un’escursione con guida per scoprire il Bosco Borromeo di Origgio nella veste autunnale. L’escursione, adatta anche ai bambini, avrà una durata di 2 ore e mezza – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – MAGNAGO – Domenica le prime passeggiate alla scoperta del verde dietro casa con CaminaForesteUrbane: quattro weekend tra boschi e foreste urbane promosse a novembre da Legambiente con Cai, Lipu, Ersaf e Federparchi – Scopri di più

MAMMA E PAPA’

VARESE – Sabato 4 novembre alle ore 17 l’evento Spazio delle mie brame con l’autore dell’omonimo libro Giuseppe Dambrosio, inaugura #ioleggoperché alla Libreria degli Asinelli. Genitori ed educatori potranno confrontarsi su potere e spazi che educano ispirati anche dai disegni dei bambini della primaria di Gazzada – L’iniziativa

VARESE – Magia e pasta fresca il tutto in un clima inclusivo. È questo il menu della cena inclusiva che si terrà il 4 novembre al Fuoricontesto di via Dunant con i ragazzi della Cooperativa Sociale La Corte – L’iniziativa

