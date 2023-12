A Varese il grande concerto jazz “che fa bene al cuore“

La Simply Bop Big Band, diretta dal maestro Roberto Vernizzi e con direttore artistico Mauro Brunini arriva sul palco del Nuovo in un concerto dalle molteplici motivazioni, anche sociali, per uno spettacolo di energico swing con i 20 musicisti che la compongono

Musica uguale benessere: in particolare, il jazz fa bene al cuore. Firmato: Simply Bop Big Band e tanti amici che amano la musica e i suoi benefici.

Questo, in pillole, il senso della grande serata musicale dalle note che sapranno riscaldare l’inizio d’inverno di una Varese che si prepara al Natale: l’appuntamento è per il 14 dicembre prossimo, presso il Cinema Teatro Nuovo, alle 21. (QUI per l’acquisto dei biglietti)

La Simply Bop Big Band, diretta dal maestro Roberto Vernizzi e con direttore artistico Mauro Brunini arriva sul palco del Nuovo in un concerto dalle molteplici motivazioni, anche sociali, per uno spettacolo di energico swing con i 20 musicisti che la compongono. Una serata dedicata al jazz, alla musica come linguaggio universale, in ricordo di Renato Bertossi che ha presentato il CD l’anno scorso in una serata promossa dal 67 Jazz Club. Interverranno anche artisti ospiti che hanno collaborato con il Jazz Club nelle programmazioni passate (Claudio Borroni, Giusy Consoli, Lilly Gregori, Marco Conti, Francesco D’Auria, Francesco Manzoni, Yazan Greselin, Marco Michieletti…)

L’evento prende il nome di il “Jazz fa bene al cuore” perché pone a sensibilizzare su vari aspetti, sia per ciò che riguarda questo genere musicale, ovvero proporre in una grande location uno show per una serata di gala di grande musica e spettacolo, sul palco ci saranno più di 20 artisti coinvolti, ospiti e featuring di artisti veterani legati al jazz club. Parlerà lo stesso club che ora continua la sua attività ospitato nella sede di Varese Vive.

Un evento organizzato in collaborazione con Jazz Club Varese, CFM Gavirate e OPI Varese. Interventi durante il concerto di Adele Patrini, portavoce infermieri e presidente C.A.O.S., HhialOPI Aurelio Filippini, presidente OPI, e Guido Bonoldi, consigliere delegato alla sanità per il Comune di Varese.